Giorgia Meloni in vacanza con Andrea Giambruno: “Tra di noi…”. La premier ha finalmente rotto il silenzio sui rapporti con il suo ex con delle parole che non sono passate inosservate. Vediamo come stanno realmente le cose tra i due: fan spiazzati.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno in vacanza insieme, adesso è ufficiale. La premier sembra pronta per andare in ferie e concedersi una pausa dagli impegni istituzionali, e con lei ci sarà un gruppo di amici con relative famiglie, ma anche il suo ex. Nelle prossime ore ci sarà la partenza che si dividerà tra Puglia e Argentario, con la prima parte da trascorrere nella stessa masseria che la ospitò l’estate scorsa a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

E seconda parte, a fine mese, all’Argentario, in Toscana, presumibilmente verso il 28-29 agosto. Con lei la figlia Ginevra e la sorella Arianna oltre ad altri amici ed esponenti del governo, tra questi il ministro Francesco Lollobrigida oltre all’ex compagno Andrea Giambruno. Una conferma rispetto a quello che alcuni media avevano già anticipato.

Giorgia Meloni rompe il silenzio su Andrea Giambruno

Ma c’è dell’altro, perché la premier oltre a trascorrere le vacanze con il suo ex, ha voluto anche rompere il silenzio, in un’intervista a Chi, sul rapporto che ha con il padre di sua figlia, senza usare mezzi termini. Lasciando intendere che tra loro potrebbe riaccendersi quella fiamma che si è spenta solo all’apparenza da qualche mese.

“Siamo ancora amici e ci vogliamo bene”. Queste le parole della premier che è voluta andare anche nel dettaglio su quello che ad oggi è il rapporto con Giambruno: “Faremo tutti e tre qualche giorno di vacanza insieme con un gruppo di amici e i loro figli. Per Ginevra. Ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene. Entrambi vediamo quanto lei sia felice quando non si deve dividere tra l’uno e l’altra, e anche se la nostra separazione è definitiva, passeremo sempre del tempo felice insieme, come fanno molte altre famiglie con genitori separati”.

Poi il discorso è andato sulla piccola Ginevra: “È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo. Fortunatamente, io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo passiamo del tempo insieme con Ginevra”.

Un ritorno di fiamma tra i due?

Sono in tanti a scommettere che tra i due possa scattare nuovamente quella scintilla e che probabilmente le loro strade non si siano mai definitivamente separate. Quello che accadrà in vacanza lo scopriremo nei prossimi giorni, con le attenzioni che ovviamente saranno puntate su una delle coppie più chiacchierate del momento. Anche se le parole della premier sono apparse come acqua sul fuoco per non dare spazio a particolari interpretazioni.

“Penso sia importante far capire ai bambini che una separazione non debba scatenare per forza un conflitto tra i genitori e che i figli non debbano essere costretti a scegliere tra mamma e papà. Non è sempre facile, mi rendo conto, ma quando è possibile è utile farlo”. Parole di circostanza o che rappresentano fedelmente quello che è ad oggi il loro rapporto?

Qualche dubbio rimane, non ci resta che scoprire dove sta la verità per capire come evolverà la situazione in quella che è la coppia che anche adesso rimane tra le più chiacchierate del momento. Non solo la politica, adesso anche il mondo del gossip ha acceso i riflettori su una storia che potrebbe non essere mai finita.

Pina D’Onofrio