Paola Turani, “stagione” definitivamente aperta per l’influencer e modella – FOTO

Condividi

Tra le influencer e le modelle più note sui social troviamo sicuramente Paola Turani. La splendida bergamasca si trova ora come tante altre colleghe in vacanza, e si gode sole e mare, pur non dimenticando i suoi tanti follower che la seguono ogni giorno, con le quali ha voluto condividere l’inizio della “sua” stagione.

Chi bazzica parecchio i social la conosce bene: Paola Turani è una delle influencer e modelle più note online e ogni suo post ottiene visualizzazioni da urlo. Nata nel 1987 in provincia di Bergamo, come molte altre ragazze ha preso parte al concorso di bellezza di Miss Italia, nel 2005, riuscendo a aggiudicarsi la fascia di Miss Rocchetta Lombardia, grazie alla quale è andata dritta in finale. Subito dopo ha iniziato una fortunata carriera come modella, sfilando per brand prestigiosi come Calvin Klein, Dior e Versace, facendo anche da testimonial per marchi come Sephora, Tim, Morellato, L’Oreal Paris e Calzedonia.

Grande amante dell’arte e della pittura, Turani e anche una brava pittrice e proprio grazie a questa sua passione all’inizio degli anni 2010 ha conosciuto l’architetto Riccardo Serpellini, che le ha commissionato un quadro. Tra i due è scoccata la scintilla, e dopo molti anni passati da fidanzati, nel 2018 il professionista le ha fatto la proposta di matrimonio. L’anno successivo si sono sposati e nel 2021 Paola ha dato la luce il figlio Enea.

Paola Turani mostra tutta la sua grinta: l’influencer è una vera “leonessa” e arriva un like inaspettato – FOTO

Molto innamorati, Paola e Riccardo spesso appaiono assieme sui social, e ora si trovano in vacanza in un luogo paradisiaco. Tra pochi giorni l’influencer compirà gli anni, e ha voluto sottolineare l’inizio della stagione del Leone, in un modo che non lascia spazio a dubbi. Sul suo profilo Instagram da 2 milioni di follower, la modella ha infatti pubblicato una serie di scatti che la vedono più bella che mai con un micro bikini a stampa animalier e la sua cascata di lunghi capelli ricci messa bene in mostra, quasi a simboleggiare proprio la criniera del Re della savana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Naturalmente i commenti dei fan non sono tardati ad arrivare: “Una foto più bella dell’altra. Stupenda” ha scritto un utente, mentre un’altra ha sottolineato l’ovvio, “Una leonessa a tutti gli effetti”. Un post che ha catalizzato l’attenzione non solo dei fan, ma anche di alcuni personaggi famosi come Belen Rodriguez, che non ha esitato a lasciarle subito un like. Evidentemente, tra bellezze del genere ci si comprende!