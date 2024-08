Emma Marrone si gode il mare cristallino e fa una rivelazione. Fan basiti – FOTO

Condividi

Dopo tanti impegni che l’hanno vista protagonista in questa prima parte del 2024, anche per Emma Marrone è arrivato il tempo delle vacanze estive. La cantante si trova con amici al mare, come tanti colleghi, ha voluto testimoniare la sua gioia sui social, facendo anche una confessione che nessuno si aspettava.

L’artista salentina è una delle più amate dal pubblico italiano, non solo grazie al suo innegabile talento, ma anche a un carattere istintivo e spesso generoso che ha mostrato in più di un’occasione. Emma Marrone ha avuto un inizio 2024 piuttosto impegnativo, che l’ha vista non solo prendere parte al Festival di Sanremo con il nuovo singolo Apnea, arrivato nella Top 10, ma partecipare anche alla promozione estenuante del suo nuovo album, e l’autunno prossimo sarà protagonista di un ulteriore tour che toccherà le principali cittadine italiane.

Naturale, quindi, che la cantante in questo periodo sia intenzionata a ricaricare le pile godendosi il periodo estivo tra tuffi nelle acque cristalline del nostro mare e giornate passate con gli amici più cari. Di recente Emma Marrone ha pubblicato un post sui social che ha fatto piuttosto divertire i suoi fan, anche grazie a una dichiarazione arrivata a sorpresa dalla diretta interessata, che come al solito riesce sempre a stupire chi la segue. Di cosa si tratta?

Vacanze iniziate per Emma Marrone? La cantante si gode il mare della splendida isola – FOTO

Emma Marrone si trova da qualche giorno a questa parte in quel di Alghero, in Sardegna. Località meravigliosa dell’isola italiana, caratterizzata da spiagge candide e un mare che sembra una piscina, e non a caso presa spesso d’assalto dai vip nostrani. In attesa di riprendere i suoi impegni, la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la vedono in procinto di tuffarsi, in un caso anche con maschera e boccaglio, nelle acque trasparenti del mare sardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Non solo, ma Emma vuole godersi l’esperienza dell’isola a tutto tondo, e quindi non poteva assolutamente esimersi dalla assaggiare alcuni dei piatti tipici della Sardegna, e ha voluto proprio raccontare ciò che sta vivendo aggiungendo anche delle foto di un suo pasto in riva al mare, commentandolo così: “Voglio rinascere Culurgiones”. Un chiaro riferimento al gustosissimi e prelibati ravioli tipici sardi, vero fiore all’occhiello della cucina del territorio. Un piatto che l’ha evidentemente colpita parecchio e ha scatenato la reazione dei suoi fan su Instagram. “Divertiti, rilassati e coccolati con cibo buono. Te lo meriti alla stragrande” ha scritto una sua fan, mentre altri hanno sottolineato la naturale e grande bellezza di Emma, non certo sbiadita dall’uso della maschera da sub, nell’attesa di rivederla presto dal vivo.