Renga e Nek in concerto con tutti i loro successo: “Cosa ci unisce”

Da settimane, ormai, Francesco Renga e Nek sono impegnati nel loro tour estivo e ieri, alla vigilia della data Porto Recanati hanno regalato un’intervista a cuore aperto al Resto del Carlino. Ecco cosa hanno detto sul loro rapporto professionale e personale.

Il tour Renganek estate 2024 sta andando a gonfie vele e i due cantanti non potrebbero esserne più orgogliosi. Partito lo scorso giugno a Sordevolo in provincia di Biella, si concluderà il prossimo 7 settembre a Cividale del Friuli in provincia di Udine. Il successo è stato tale che i due artisti hanno dovuto aggiungere ulteriori date alla tournée e ieri si sono esibiti a Porto Recanati davanti a un pubblico entusiasta.

Raggiunti dal Resto del Carlino poche ore prima dell’uscita sul palco, Francesco Renga e Nek si sono lasciati andare a qualche considerazione su questa esperienza e sui motivi che li hanno portati a decidere di esibirsi in coppia. Un’operazione che ha portato decisamente fortuna, anche se al Festival di Sanremo 2024 la loro Pazzo di te non è stata molto apprezzata, e si è classificata in ultima posizione. Eppure, a vederli cantare assieme, stando a quanto riferito non solo dai fan ma più in generale da chi era presente a qualche loro live, è qualcosa da non perdere.

Renga e Nek incendiano Porto Recanati: i motivi dietro al loro successo di coppia

Renga e Nek hanno spiegato di essere uniti dalla provincia e dalla famiglia. Entrambi sono nati nella profonda provincia, quella friulana per quanto riguarda Francesco, nato a Udine e poi trasferitosi a Brescia e quella emiliana Nek, al secolo Filippo Neviani, nato 52 anni fa a Sassuolo. Inoltre, entrambi sono molto legati alla famiglia, per loro fondamentale per avere la tranquillità necessaria per portare avanti la carriera artistica.

Nek è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, conosciuta 11 anni prima, ed è padre di Beatrice, nata nel 2011, anche se è molto legato pure a Martina, avuta da Patrizia da una precedente relazione. Renga, invece non si è mai sposato, ma ha vissuto una lunga storia d’amore con Ambra Angiolini con la quale si è poi lasciato nel 2015 e dalla quale ha avuto i figli Iolanda e Leonardo. Proprio questi due aspetti fondamentali delle loro vite li ha resi ancora più complici portandoli, oltre a diventare grandi amici, anche partner artistici, sebbene abbiano dichiarato in precedenti interviste che non sarà per sempre, in quanto comunque interessati a portare avanti progetti personali. I fan, però, per il momento si godono i loro concerti e non vedono l’ora di poterli ammirare quest’estate.