Guernika, chi è la cantante di Vercelli “protetta” di Loredana Bertè

Una serata ricca di emozioni, quella che ha vissuto di recente Francesca Sarasso, meglio nota come Guernika, giovane cantante emergente. Un talento, il suo, riconosciuto anche Loredana Bertè. Di questo e tanto altro ha parlato l’artista in un’intervista concessa al sito LGBTQ+.

Continua l’ascesa di Guernika, ovvero Francesca Sarasso, giovane vercellese che lo scorso giugno ha suonato nel corso della Pride Week a Milano e pochi giorni fa è stata tra gli ospiti di LesWeek al Mamamia di Torre del Lago in Toscana. Raggiunta da Gay.it, la cantante ha raccontato cosa ha voluto dire per lei salire su palchi tanto importanti e ne ha approfittato anche per parlare un po’ di sé e raccontare il legame che ha con l’icona Loredana Bertè.

29 anni, di Vercelli, da due anni vive nella Capitale, città da lei molto amata, abbandonando la provincia per poter avere orizzonti più ampi a disposizione sotto il lato artistico e non solo. Francesca ha iniziato a fare musica giovanissima, quando era ancora adolescente e all’epoca a Vercelli erano in pochi a dedicarsi a questa passione, quindi gli esordi, come ha spiegato lei stessa, non sono stati dei più semplici, ma ha continuato imperterrita per la sua strada e ora sta iniziando a goderne i risultati.

Guernika parla dei suoi esordi e del rapporto con Loredana Bertè

L’inizio della sua carriera artistica ha coinciso anche con il suo coming out. Guernika ha raccontato come è accaduto e la reazione avuta da sua mamma: “Fare coming out una decina d’anni fa in una realtà piccola non è stato semplice. Oggi, sentendo storie di persone più giovani che conosco che sono rimaste a Vercelli, mi rendo conto che qualche passettino in avanti è stato fatto. Quando l’ho fatto io, eravamo in quattro, non ti dico come ci chiamavano” ha spiegato al giornalista di Gay.it.

Francesca ha fatto coming out a 18 anni, anche spinta dalla madre che ha capito quali fossero gli interessi sentimentali della figlia dopo averla vista abbracciarsi a un’amica: “Quando l’ho salutata, mia mamma mi ha detto: ‘Ora lo so’, devo dire che mi sono sentita molto leggera”.

Infine, la cantante ha parlato del suo singolo Mamma scusa, con il quale ha voluto chiedere perdono per tante cose incluso “il rock n’ roll dei vent’anni” e ha spiegato cosa ha voluto dire per lei ricevere l’approvazione di un’icona italiana come Loredana Bertè, presidente onorario della Supernova, l’etichetta per la quale lavora l’artista: “Ho suonato prima di lei al Pride di Milano, un’emozione e una responsabilità incredibile. È un riferimento per intere generazioni di artisti. Lei ascolta tutto, e sono arrivati i suoi feedback positivi”. Un’approvazione, quella di Loredana, che molte cantanti vorrebbero, e della quale chiaramente Guernika va molto fiera.