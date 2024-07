Nuova avventura imprenditoriale per Joe Bastianich: di cosa si occuperà l’ex naufrago

Condividi

Nuovo progetto per il vulcanico Joe Bastianich, ex giudice di MasterChef Italia e naufrago all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. L’italo-americano si lancia in una nuova avventura assieme a una persona che conosce da decenni. Ecco di che cosa si occuperà l’artista e ristoratore.

Imprenditore, conduttore ,cantante e chi più ne ha più ne metta. Joe Bastianich aggiunge un ulteriore impegno a quelli che ha già, e si lancia in una nuovissima avventura imprenditoriale. Noto al pubblico italiano per essere stato tra i giudici più noti di MasterChef Italia dal 2012 al 2019, ha preso parte a tanti altri programmi come Cucine da incubo Italia, il Festival di Sanremo, Amici Celebrities, Italia’s Got Talent, Pechino Express e L’Isola dei famosi solo per citarne alcuni.

Nato nel 1968, da genitori originali dell’Istria, cresce a New York, e ben presto collabora con madre e padre nella gestione dei ristoranti di famiglia. Dopo aver lavorato come bond trader presso la Meryll Lynch a Wall Street, a soli 25 anni convince i genitori a aprire il ristorante Becco a Manhattan: il locale si rivela un successo immediato, e permette alla famiglia Bastianich di aprire altri ristoranti anche al di fuori di New York.

Oltre a essere proprietario di numerosi ristoranti negli Stati Uniti, Bastianich è anche titolare di alcuni locali in Italia, come il Joe’s American BBQ a Milano e è un cantante dal discreto successo con alle spalle anche un album in studio pubblicato nel 2019. Attualmente giudice di MasterChef USA, Joe è un uomo decisamente molto impegnato, ma ciò non gli ha impedito di lanciarsi senza indugi in una nuova attività imprenditoriale.

Joe Bastianich, l’imprenditore è senza freni: di cosa si occuperà in futuro

Assieme all’amico Salvatore Cutrera, Bastianich ha deciso di iniziare a produrre vini di alta qualità in Sicilia, per la precisione in provincia di Ragusa a Chiaramonte Gulfi. Cutrera è noto per essere uno dei maggiori produttori di olio extravergine in Sicilia e il Cutrera@Bastianich verrà lanciato nel prossimo futuro, Anche se già Joe ne è entusiasta: “La nostra azienda è giovane, piena di energia e progetti. Abbiamo già circa 15 ettari e abbiamo appena acquistato nuovi terreni situati a 500-600 metri sul livello del mare. La nostra idea di vino a quella di produrre in altura. Oltre alla qualità intrinseca, bisogna tenere conto della sostenibilità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All’Antico Vinaio (@allanticovinaiofirenze)

Benché i Cutrera siano famosi per la produzione di olio extravergine di oliva premiata con tre foglie della guida Oli del Gambero Rosso e esporti in più di 50 Paesi, la produzione vinicola non è a loro del tutto sconosciuta, come ha spiegato Salvatore: “La storia della mia famiglia inizia realmente con il vino alla fine del Novecento, quando eravamo proprietari di uno dei più importanti palmenti del ragusano. Si produceva il mosto per i francesi”, e sarà proprio nel vecchio palmento di famiglia che sorgerà la cantina Cutrera@Bastianich.