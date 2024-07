Battiti Live, parla il conduttore “silurato” dalla manifestazione: “Per me è stata una sberla”

Condividi

Parole agrodolci, quelle che ho usato il noto conduttore per descrivere la sua esperienza di quasi 20 anni a Battiti Live, da quest’anno passato per la prima volta in prima serata su Canale 5, guidato da Ilary Blasi e Alvin, con la collaborazione di Rebecca Staffelli. Un’estromissione che ha definito “una sberla”.

Intervistato da MowMag, l’ex padrone di casa di Cornetto Battiti Live non ha usato mezze parole per definire l’esperienza alla manifestazione canora, da quest’anno trasmessa per la prima volta su Canale 5 in differita, e fino all’anno scorso appuntamento estivo di Italia 1. Come noto, da questa edizione alla guida della kermesse ci sono Ilary Blasi e Alvin, aiutati dall’opinionista social del Grande Fratello Rebecca Staffelli. Niente da fare per Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, i quali dopo tanti anni di conduzione non sono stati riconfermati questa volta.

Battiti Live si svolge ormai da più di vent’anni, e precedentemente, dal 2003 al 2019, era noto come Radionorba Battiti Live, quindi nel 2020 è diventato Radionorba Vodafone Battiti Live e in questi ultimi tre anni Radionorba Cornetto Battiti Live. L’evento si svolge nelle maggiori piazze della Puglia, e vede la partecipazione di star nazionali e internazionali. La manifestazione musicale va in onda sia in radio su Radionorba che in diretta TV su Radionorba TV e Telenorba e dal 2017 su Mediaset, fino all’anno scorso su Italia 1 e quindi come già detto su Canale 5. Alan Palmieri ne è stato conduttore nel 2008 e quindi ininterrottamente dal 2010 fino al 2023, diventando anche a partire dal 2013 direttore artistico. Naturale, quindi, che dopo tanti anni fatichi a digerire la sua esclusione in questa edizione.

Battiti Live, le parole dell’ex presentatore sulla nuova conduzione Alvin-Blasi

Intervistato da Grazia Sambruna per MowMag, seppur con eleganza, Palmieri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. “Quando l’ho saputo, me lo aspettavo. Era già nell’aria. Con il passaggio da Italia 1 a Canale 5, Mediaset voleva un volto di rete forte” ha spiegato lo speaker e conduttore rispondendo alla domanda su come si fosse sentito nel sapere della sua esclusione.

“Certo, per me è stata una sberla. Ma una sberla che mi ha fatto bene in un certo senso, col tempo. È sempre arricchente cambiare prospettiva, trovare nuovi equilibri” ha aggiunto Alan, che ha poi voluto dire la sua sulla conduzione di quest’anno: “Vedendo le dinamiche di conduzione, direi che Alvin è andato a sostituire Elisabetta Gregoraci, mentre Ilary Blasi ha un ruolo più simile a quello che ricoprivo io. Non li considero una squadra malvagia o male assortita, anzi. Penso che Ilary Blasi abbia fatto un buon lavoro. Si è avvicinata a questo nuovo incarico con grande umiltà. Però, l’ho trovata comunque simpatica, fresca e leggera”. Insomma, Palmieri ha preferito mantenersi sul diplomatico, evitando di scatenare più polemiche del necessario.