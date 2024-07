Lucrezia Lando e Lorenzo Tano beccati così sul tramonto, ecco lo scatto che fa impazzire i fan

Condividi

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono più uniti che mai. I due hanno condiviso sui social uno scatto dolcissimo dove è impossibile notare il loro infinito amore.

Oggi Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si dividono tra Roma e Budapest anche se sembrano aver già dei progetti che vogliono condividere. Infatti la ballerina, in occasione di un’intervista, ha affermato: “Ovunque andiamo, purché sia insieme, va bene qualsiasi posto”. Ma com’è che si sono immortalati questa volta? Ecco lo scatto che fa il giro del web.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano più innamorati che mai, ecco la foto

Dalla scorsa edizione di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano non si sono più lasciati al punto che i due sembrano essere innamoratissimi. In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, la ballerina ha voluto raccontare tutti come sta andando la storia d’amore con il primo figlio di Rocco Siffredi.

Si tratta di una relazione che si divide tra Roma e Budapest, luogo in cui in due vivono anche se spesso capita che facciano tappa in Veneto dove si trova la famiglia della ballerina: “Ovunque andiamo, purché sia insieme, va bene qualsiasi posto, non importa quanto tempo ci impieghiamo, perché insieme non abbiamo tempo e non abbiamo spazio” queste le parole della Lando la quale non nasconde di essere pazza d’amore per il ragazzo.

La coppia viaggia spesso da Roma a Budapest in quanto è proprio nella città ungherese in cui Rocco Siffredi, insieme alla moglie Rosa Caracciolo ha messo su la sua accademia. In occasione di quest’intervista, Lucrezia ha voluto raccontare anche di com’è la sua relazione con la famiglia del compagno, affermando: “Agli occhi della gente sembra che Rocco e Rózsa siano degli alieni, in realtà sono uguali a tante famiglie ritenute “convenzionali” e non ho mai avuto il sentore di essere in una casa diversa da quella dove vivevo prima con i miei genitori. Quello che ci si immagina che avvenga tra le mura domestiche di casa Tano è molto lontano dalla realtà dei fatti. Non sono animali, sono persone normali che cercano di vivere una vita normale e che cercano di tenere la fama lontana da quella che è la loro quotidianità. Non bisogna mai confondere la professione che uno fa con quello che è la persona, l’essere umano”.

La loro relazione è iniziata con un sentimento travolgente che nessuno dei due è riuscito a gestire. Una coppia in cui la passione fa da protagonista e che li porta spesso a postare molte foto sui social in cui condividono momenti che trascorrono insieme.

Questo è ciò che hanno fatto nell’ultimo periodo con una foto di un bacio romantico sul cui sfondo c’è un bellissimo tramonto. Uno scatto che è stato molto apprezzato dai vari follower della coppia al punto che non sono mancati numerosi commenti: “