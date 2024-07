Stop a Lilli Gruber su La7: che fine farà il suo Otto e mezzo?

Condividi

La giornalista trentina ha salutato i suoi spettatori, e Otto e mezzo, il programma che conduce dedicato all’attualità e alla politica è sparito dai palinsesti di La7. Cosa sta succedendo? Ci sono forse novità importanti in vista per Lilli Gruber e la sua trasmissione?

Otto e mezzo è una delle trasmissioni più seguite dell’emittente di Urbano Cairo, in onda come da tradizione subito dopo il TG7 condotto da Enrico Mentana. Eppure, pochi giorni fa, la sua padrona di casa Lilli Gruber ha salutato gli spettatori e da quel momento il talk show non è andato più in onda. Che sia in atto una vera e propria rivoluzione professionale per la famosissima giornalista?

Nata a Bolzano nel 1957, dopo essersi laureata alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere inizia il praticantato presso L’Adige e Alto Adige, arrivando all’inizio degli anni Ottanta al TGR del Trentino Alto Adige. Dopo pochi anni passa al Tg2, e diventa subito uno dei mezzobusti più noti per lo stile e la postura diventata un sua caratteristica. Gruber, però, desidera lavorare come inviata all’estero, ed è tra le giornaliste a occuparsi della caduta del Muro di Berlino. Dopo essere passata al TG della rete ammiraglia, conduce con successo l’edizione delle 20:00, alternando il ruolo con quello di inviata di guerra. Tra gli eventi di cui si è occupata anche le guerre nella ex Jugoslavia, il conflitto in Iraq e gli attentati dell’11settembre a New York.

Lilli Gruber saluta il pubblico di La7, il motivo del suo arrivederci

Dopo essere stata eletta europarlamentare con l’Ulivo nel 2004, nei successivi quattro anni si occupa prevalentemente di politica, tornando al giornalismo con la fine dei suoi quattro anni di mandato, iniziando la nuova avventura ha La7, con il programma Otto e Mezzo. La trasmissione è molto seguita dagli spettatori della rete, ma come buona parte dei programmi in onda sulle generaliste, in prossimità della stagione estiva va a sua volta in vacanza: venerdì scorso Lilli Gruber ha salutato il suo pubblico, dando appuntamento al prossimo autunno, quando tornerà in onda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Otto e mezzo (@la7_ottoemezzo)

Lo spazio lasciato da Otto e Mezzo, però, non rimarrà vacante. Già dallo scorso lunedì, è stato infatti sostituito per questi mesi estivi da In onda, la trasmissione di approfondimento giornalistico e politico condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. Si tratta non certo di una novità per i telespettatori a casa, dato che da qualche tempo a questa parte ne andava in onda l’edizione weekend. Ora, però, il pubblico potrà farne una scorpacciata, con la messa in onda 7 giorni su 7.