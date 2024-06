Borgo Egnazia, il resort di lusso che ospiterà il G7

Condividi

Tutto pronto per ospitare il G7 presso il Borgo Egnazia, in Puglia. Scopriamo insieme i dettagli noti fino ad ora.

Si trova a Fasano il resort da lusso Borgo Egnazia il quale è pronto ad aprire, proprio da giovedì 13 giugno fino al 15 giugno, le porte al G7. Un paesino che Giorgia Meloni ha scelto per questo occasione e che è posseduta dalla famiglia Romana Melpignano. Si tratta di un resort in cui spesso sono stati avvistati dei vip come Madonna che nel 2021 si recò qui per celebrare il suo compleanno oppure lo stesso luogo in cui David Beckham o Justin Timberlake si sono recati per rilassarsi in vacanza.

Il Borgo Egnazia scelto per il G7, ecco come è stato organizzato il grande eventoù

Proprio dal 13 al 15 giugno la cittadina della Puglia ospiterà molti leader politici a partire da Joe Biden fino ad Emmanuel Macron senza dimenticare di Rishi Sunak che di politici come Olaf Scholz, Fumio Kishida, Justin Trudeau e i vertici dell’Ue Charles Michel e Ursula Von Der Leyen.

Proprio in base a ciò che afferma la tradizione, in quest’occasione saranno presenti anche i rappresentanti degli Stati insieme ad alcune organizzazioni internazionali. Infatti, non troveremo soltanto i leader politici appena citati ma anche Papa Bergoglio insieme a molti altri volti come Abdelmadjid Tebboune, Javier Milei, Luis Ignacio Lula da Silva, Mohammed bin Zayed, il Re della Giordania Abdallah II, Narendra Modi, William Ruto, Mohamed Ould Ghazouani, Kaïs Saïed, Recep Tayyip Erdoğan, Akinwumi Adesina, Ajay Banga, Kristalina Georgieva, Mathias Cormann, Antònio Guterres.

Tra i volti attesi c’è anche quello del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Durante la serata di venerdì ci sarà spazio anche per la musica in quanto non mancherà un concerto di Andrea Bocelli insieme ad uno spettacolo di danza.

Giovedì 13 giugno invece ci sarà la cena inaugurale che si terrà nel castello Svevo di Brindisi che sarà legata da un mini concerto jazz del sassofonista Stefano Di Battista. Alle ore 18:00 Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura andranno ad accogliere tutti i capi di Stato che si riuniranno in Puglia in occasione del G7.

Il leader potranno così gustare un menù formato da quattro portate. Il tutto si sta occupando l’imprenditore Pierangelo Argenti il quale ha affermato “Cominceremo con uno scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnati da barattieri e pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto“. Il secondo piatto sarà composto “in parte un omaggio alla cucina italiana. Parliamo di tortelli ripieni di gallinella, quindi di pesce, con julienne di pesce serra affumicato. Il filetto di dentice alle mandorle di Toritto e una crema di burrata di Andria con crumble di tarallo dolce e ciliegie ferrovia”.

In occasione del G7 sono già scattate diverse ordinanze proprio per organizzare un piano di sicurezza. Infatti, tra le varie misure speciali troveremo anche il divieto di fare il bagno proprio nelle zone intorno al resort Borgo Egnazia.