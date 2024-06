Matteo Viezzer scomparso dai radar, cosa succede all’ultima fiamma di Michelle Hunziker?

Condividi

Da qualche tempo a questa parte Michelle Hunziker sta frequentando Matteo Viezzer, figlio di un importante osteopata veneto, agente di moda e protagonista della movida. Eppure, da qualche tempo questa parte, il ragazzo sembra essere sparito dai radar: che la relazione con la conduttrice sia già volta al termine?

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più note del panorama televisivo italiano, protagonista di numerosi programmi di successo come Colpo di fulmine, Striscia la notizia e Io Canto Family. Una carriera, quella della conduttrice, iniziata a metà degli anni Novanta, quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con programmi come I cervelloni di Paolo Bonolis e Buona domenica.

A darle il primo assaggio di notorietà è stato Colpo di fulmine su Italia 1, al quale sono seguite altre programmi famosi, come il Festivalbar e Scherzi a parte. Dotata non solo di bellezza, ma anche di una simpatia esuberante, Michelle sì è imposta come uno dei volti principali di Canale 5 e dal 2022 è la padrona di casa di uno spettacolo one women show: Michelle Impossible. Un bel traguardo per l’artista elvetica che ha sempre avuto il piccolo schermo come suo obiettivo.

Michelle Hunziker è una star: la sua storia d’amore fa parlare

Michelle è anche famosa per essere stata compagna di alcuni tra i protagonisti più noti dello spettacolo. Dal 1995 al 2002 è stata legata a Eros Ramazzotti, superstar musicale dal quale ha avuto la figlia Aurora. I due si sono poi separati rimanendo tuttavia in ottimi rapporti, e in seguito si è legata con Tomaso Trussardi, rampollo dell’omonima casa di moda, il primo marito le è stato vicino contento per lei. Michelle e Tomaso hanno avuto due figlie: Sole e Celeste, prima di separarsi nel 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Ora, dopo un flirt con Alessandro Carollo, osteopata e medico romano, Hunziker sembra avere trovato di nuovo l’amore al fianco di Matteo Viezzer. I due si sarebbero conosciuti grazie a Anna Tatangelo, compagna di Mattia Narducci durante una cena a quattro, e sarebbe scoppiato l’amore tra Michelle e Mattia, tenuto nascosto fino a poco tempo fa. Ora, però, la situazione si fa ancora più misteriosa: Matteo sembra sparito dai radar, e ha reso privati i profili social: che l’agente di moda voglia mantenere il più possibile la sua vita professionale privata?