Il trio Il Volo, gli ottimi risultati ottenuti nonostante le critiche

Molti sono coloro che continuano a criticare uno dei gruppi musicali più in voga del momento, ossia il trio Il Volo. Ma quali sono i risultati che stanno comunque ottenendo?

Nonostante si tratti di un trio formato da tre giovani ragazzi, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone vengono spesso criticati e poco apprezzati. Infatti, in diverse occasioni è capitato che la critica non avesse in serbo per loro parole positive anche se, secondo molti, presto dovranno ricredersi.

Il Volo, un trio poco amato ma che “vola” molto alto

Proprio come è capitato già a diverse bande, il rischio che corre il trio Il volo è quello di essere rivalutato quando sarà mai troppo tardi, in quanto al momento ciò che li circonda è un pensiero alquanto negativo.

Si tratta di una storia che in Italia è già ben conosciuta in quanto, durante gli anni 70, il mondo del cinema ha assistito ad un qualcosa di simile, ossia un periodo in cui i critici non hanno avuto ottime parole per diverse produzioni come le commedie sexy, gli horror di Mario Bava e i polizieschi, situazione che ha interessato anche diversi altri personaggi come i cantanti Ivan Graziani, Alberto Fortis, Ivan Cattaneo e Lucio Battisti.

Una lista che potrebbe andare avanti anche toccando un altro settore, quello dell’arte con personaggi come Mario Sironi, Giorgio De Chirico. Insomma, proprio come è capitato anche ad Eden Golan in occasione dell’Eurovision, cantante di israeliana che la critica ha snobbato del tutto ma che è stata molto votata dal pubblico a casa, Il Volo si stanno preparando a ricevere lo stesso trattamento.

Infatti, in occasione dell’ultima puntata de Il Volo- Tutti per uno, andata in onda in prime Time su Canale 5 martedì 28 maggio, il risultato che la band ha ottenuto è stato ben diverso da quello che si aspettava la critica. Infatti, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono stati in grado di portare a casa il 20.2% di share con un numero pari a 3 milioni di telespettatori incollati sul piccolo schermo.

Una serata evento che si è svolta presso L’Arena di Verona in cui Il Volo ha ospitato anche altri artisti come Enrico Brignano, Max Pezzali, Riccardo Cocciante e Eleonora Abbagnato. Un programma in cui in alcuni momenti, ossia nel finale, si è toccato anche il picco del 25%.

E’ questa una percentuale che è arrivata intorno al 26% in Abruzzo, Campania e Sicilia. Insomma, i tre tenori riescono a macinare un successo dopo l’altro nonostante le critiche ricevute. Chissà se quando la critica deciderà di fare un passo indietro, ormai sarà troppo tardi.