Cosa succede al trio de Il Volo? Volano scintille tra i cantanti di Capolavoro

Ci sono Forse problemi in paradiso per il gruppo de Il Volo? Ospiti di recente da Mara Venier a Domenica In, tra i tre tenori sembrano essere volate scintille. Che le voci di un loro scioglimento siano più fondate del previsto?

Non è raro che tra i membri di gruppi musicali spesso ci siano dei litigi. Difficile far andare d’accordo tutti i componenti e le loro diverse idee sulla carriera. La storia musicale è piena di esempi in questo senso: basti pensare a band come gli One Direction o i Take That, che nonostante il grande successo ottenuto a un certo punto hanno deciso di prendere strade separate. Che stia per accadere la stessa cosa anche a Il Volo?

Assieme dal 2009, i tre artisti si sono conosciuti durante il programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone: presentatisi singolarmente, sono stati notati durante le prove dal regista Roberto Cenci, che dopo averne apprezzato il talento ha deciso di farli esibire assieme durante la diretta.

Tony Renis ha subito intuito cosa avesse di fronte, e non appena finito il programma li ha presentati a Jimmy Iovine, mogol della major americana Geffen che li ha messi subito sotto contratto per due milioni di dollari. Da quel momento Ignazio, Gianluca e Piero non si sono più fermati. Non solo hanno aperto i concerti di un’icona come Barbra Streisand, ma nel 2015 si sono anche aggiudicati il Festival di Sanremo con Grande amore. Quest’anno non sono riusciti a fare il bis con Capolavoro, ma il pezzo è già suonatissimo in tutte le radio.

Il Volo, screzi tra i tre tenori a Domenica In: che abbiano intenzione di sciogliersi?

Da tempo circolano le voci su un possibile scioglimento de Il Volo. A quanto pare tra Gianluca e Piero non correrebbe del buon sangue, e ciò li porterebbe spesso a scontrarsi per scelte e opinioni diverse. A raccontare, seppur con leggerezza, quanto succede, è stato Ignazio che ha spiegato come debba spesso fare da paciere tra i due. “Io sono come Mattarella per loro due. Alla fine se ne parla tanto, Basta che se ne parli. Le parole se le porta il vento” ha detto.

Il Volo durante una trasmissione tv – Spetteguless.itOspiti di recente a Domenica In, i tre hanno affrontato il discorso del prossimo matrimonio di Boschetto e Piero ha raccontato come l’amico e collega gli abbia chiesto di accompagnarlo a comprare l’anello di fidanzamento per Michelle. In quel momento è intervenuto Gianluca che ha detto: ” I due siciliani lo tirano fuori l’abruzzese”. A Mara e quindi venuto naturale sottolineare come Ginoble sembrasse escluso dal gruppo. I diretti interessati hanno però spiegato che vivendo loro a Bologna e Gianluca invece ancora in Abruzzo, è naturale come si frequentino più spesso. Sarà vero? I dubbi ai fan rimangono.