“Non sembra lei”, Kate Middleton: ecco il VIDEO che fa il giro del mondo

Dopo tante settimane di assenza dalla scena pubblica, Kate Middleton sarebbe stata paparazzata assieme al marito William, mentre faceva delle compere personali. Il video della principessa, però, non convince i sudditi: in molti pensano non sia lei.

ll “caso Kate Middleton” si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Da mesi non si fa altro che parlare della Principessa del Galles, che in seguito a un intervento chirurgico all’addome non si è più mostrata in pubblico. Ciò non ha fatto che aumentare le illazioni nei suoi confronti, tra chi si ritiene preoccupato per come stia realmente e chi invece pensa ci sia sotto qualcosa d’altro.

La lunga convalescenza della moglie di William, futuro re d’Inghilterra, si aggiunge alle malattie che hanno colpito Re Carlo III e Sarah Ferguson, ex Duchessa di York e moglie di Andrea. E a non aiutare la Famiglia Reale inglese, non sono solo illazioni e fake news, ma anche alcune scelte poco fortunate a livello di pubbliche relazioni.

Basti pensare alla foto pubblicata in occasione della Festa della Mamma inglese lo scorso 10 marzo, proprio da Middleton, e che ha fatto il giro del mondo, sebbene non per i motivi sperati. Si trattava della prima immagine ufficiale della principessa dopo la notizia del suo ricovero lo scorso gennaio, ma lo scatto modificato grossolanamente ha scatenato le polemiche anziché mettere a tacere i dubbi degli inglesi. Ora, tuttavia, il sito Tmz ha pubblicato nuove immagini della principessa in pubblico, sebbene rubate durante una sua uscita privata Eppure, i sudditi non sembrano molto convinti dalla veridicità del soggetto nel video.

Kate Middleton di nuovo in pubblico: il VIDEO non convince. È davvero lei?

Le immagini rubate dal video pubblicato da Tmz, mostrano William e Kate camminare uno a fianco all’altro, con Middleton apparentemente di buon umore, che dispensa sorrisi e sembra parlare vivacemente e felice con il marito. A non convincere gli inglesi, però, è proprio l’aspetto della reale.

Sebbene da quando è entrata a far parte dei Windsor, Kate ha sempre mostrato una figura filiforme e snella, tanto da aver fatto pensare a più di qualcuno che potesse soffrire di disturbi alimentari, il video la mostra ancora più magra e anche il viso sembra avere qualcosa di diverso dal solito.

Tanto è bastato, a molti, per pensare addirittura che la figura protagonista del video potesse essere in realtà una sosia di Middleton. Una teoria piuttosto bizzarra: va infatti considerato che, sebbene appaia diversa dal solito, la principessa ha subito un intervento piuttosto invasivo, e è ancora ufficialmente in convalescenza fin dopo la Pasqua. Naturale, quindi, che possa essere tuttora debilitata e questo possa averle fatto perdere ulteriore peso.