Verissimo, la confessione di Juliana Moreira su Edoardo lascia senza fiato – VIDEO

Da molti anni la showgirl è conduttrice brasiliana vive nel nostro Paese. Juliana Moreira ex paperella e volto noto per gli amanti di Striscia la Notizia, ormai è di casa. Felicemente sposata da molti anni con Edoardo Stoppa, ha fatto di recente una confessione che ha lasciato tutti senza fiato.

Chi ha vissuto gli anni Novanta e 2000 ricorderà certamente Juliana Moreira come una delle donne più belle dello spettacolo. Pelle ambrata e corpo perfetto, la brasiliana è stato il volto di tante trasmissioni cult di quegli anni. Particolarmente legata alle trasmissioni di Antonio Ricci, come Paperissima Sprint e altri programmi dell’autore ligure, la modella ha trovato il grande successo nel nostro Paese.

Nata nel 1982 a Osasco, un comune nella periferia di San Paolo in Brasile, Juliana ha perso la madre a soli 12 anni e fin da adolescente ha iniziato a lavorare come modella per la Ford Models Brazil. Dopo avere debuttato nel 1999 in Brasile in televisione, ha iniziato a lavorare in alcuni programmi dedicati al fashion. Nel 2005 è arrivata in Italia al seguito del fidanzato dell’epoca Giuseppe Zega, imprenditore delle Marche, e ha continuato a lavorare come modella anche da noi.

L’anno successivo viene notata da Gianna Tani, all’epoca casting director per Mediaset che la chiama per fare un provino e grazie a lei viene scelta da Antonio Ricci e fa il suo debutto in Cultura Moderna, programma dell’autore Ligure. Juliana piace, e verrà usata da Ricci anche per Paperissima e Paperissima Sprint in molte edizioni. Dopo aver preso parte anche allo spettacolo al programma Matricole e Meteore condotto da Nicola Savino e Dj Angelo, Moreira ha partecipato anche a Colorado. Oggi è testimonial di Nintendo con spot pubblicitari che vanno in onda sulle principali reti italiane. Ospite di Verissima da Toffanin, però, la bella modella ha raccontato anche i suoi momenti più duri.

Juliana Moreira spiffera tutto a Verissimo: non tutto rose e fiori

Eppure anche Juliana intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, appunto, ha raccontato di avere passato dei momenti molto duri, e non con emeriti sconosciuti, ma con qualcuno che le sta restava ormai vicino da molto tempo ovvero Edoardo Stoppa. Edoardo e Juliana, che hanno due figli, una femmina e un maschietto, si sono sposati nel 2017 ma Juliana non ha negato che hanno passato momenti molto duri.

“Abbiamo avuto tantissimi momenti difficili e delicati da superare. Io penso che quando hai una persona affianco che ha le tue stesse idee e che cerca di darti una mano, riesci a superare quei momenti insieme. Da quando ci siamo conosciuti io ed Edo non ci siamo mai più lasciati, ci amiamo da 16 anni” ha raccontato alla conduttrice senza risparmiarsi.