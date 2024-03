Sangiovanni, un uomo vicino alla sua rinascita: rimarrete senza parole

Condividi

Sangiovanni sta vivendo un momento poco felice e al suo fianco, durante la sua rinascita, c’è un uomo. Rimarrete senza parole quando scoprirete di chi si tratta.

Sangiovanni dopo circa tre settimane dal suo annuncio in cui ha parlato di una pausa dal mondo della musica, in quanto non sentiva di avere le energie necessarie sia dal punto di vista psichico che dal punto di vista fisico per dei nuovi progetti, l’artista ventunenne sembra essere riapparso sui social con un uomo che pare essergli stato molto vicino durante la sua rinascita. Resterete a bocca aperta quando scoprirete di chi si tratta. Sangiovanni aveva dichiarato il suo malessere durante il festival di Sanremo 2024, in seguito ad una delle sue esibizioni. Il giovane artista quindi non sta vivendo un momento particolarmente felice, però ce la sta mettendo tutta per rialzarsi.

Un grande uomo vicino alla rinascita di Sangiovanni

L’ultima apparizione di Sangiovanni sui social risale al giorno 15 febbraio, quando in seguito alla partecipazione del festival di Sanremo 2024, il giovane artista aveva annunciato al grande pubblico che avrebbe voluto prendersi una pausa dal mondo della musica in quanto non si sentiva particolarmente in forma sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico per affrontare dei nuovi progetti musicali. A tal proposito Sangiovanni ha anche bloccato l’uscita di Privacy, il suo nuovo album ed ha cancellato la data del suo concerto presso il forum di Assago. L’artista ha però rassicurato i suoi fan che non era un addio definitivo alla musica bensì una pausa durante la quale avrebbe comunque continuato a lavorare alle sue canzoni. Sangiovanni è poi riapparso sui social, sul suo profilo ufficiale Instagram, con un uomo che gli è stato particolarmente vicino durante questo periodo poco felice: Gianni Morandi.

Sangiovanni ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un selfie insieme a Gianni Morandi, ormai suo grande amico e artista con il quale ha collaborato l’anno scorso al remix del famoso brano Fatti mandare dalla mamma prendere il latte. Lo scatto ritrae i due artisti, di due generazioni diverse, sorridenti ed abbracciati a Bologna. Non è chiaro se i due si siano trovati in giro per le vie di Bologna per caso oppure se l’incontro fosse organizzato, sulla foto era presente il tag di una trattoria, luogo che appare anche sullo sfondo della foto. Aldilà di ciò però l’amicizia che lega il giovane artista a Gianni Morandi è evidente, Morandi ha infatti scritto sotto lo scatto postato da Sangiovanni due parole: «Che piacere incontrare il mio amico Sangio…».

Oltre al commento di Gianni Morandi il post è corredato anche da svariati commenti di incoraggiamento da parte dei fan nei confronti di Sangiovanni. C’è anche chi ha ringraziato Gianni Morandi per aver stretto un rapporto così bello con un artista tanto giovane che a quanto pare aveva bisogno proprio di una spalla su cui piangere.