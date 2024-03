‘È una femmina?’, sono tutti felici a casa di Ilary Blasi: la famiglia si allarga – FOTO

Condividi

La famiglia della conduttrice televisiva è in procinto di allargarsi? Una Storia Instagram farebbe proprio supporre di sì! Ilary Blasi dà il benvenuto a un nuovo membro nel “clan” e i social impazziscono.

Momenti di grande emozione per l’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi e il Gf Vip: Ilary Blasi ha accolto un nuovo membro nella sua famiglia e tutti sono fuori di sé dalla gioia. Una pausa felice dagli scandali e le polemiche che in questi ultimi mesi hanno attraversato la sua vita, legati alla tumultuosa separazione da Francesco Totti iniziata nell’estate del 2022.

Assieme dal 2002, per molti anni hanno incarnato la “coppia d’oro di Roma”. Un vero colpo di fulmine, per il bomber giallorosso, che aveva notato per la prima volta Blasi in tv, ai tempi in cui lavorava come letterina di Passaparola. I due avevano poi ufficializzato la loro relazione durante il derby della Capitale tra Roma e Lazio, con la famosa t-shirt “6 Unica”.

Nel 2005, quindi, le nozze, trasmesse in diretta su Sky e i cui proventi sono andati in beneficenza e l’arrivo negli anni seguenti dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Tutto sembrava procedere per il meglio, almeno in apparenza, ma da qualche tempo circolavano voci sempre più insistenti di una forte crisi tra loro, con Totti che aveva iniziato già a frequentare un’altra di nascosto, Noemi Bocchi.

Ilary Blasi al settimo cielo: la famiglia si allarga! Chi è il nuovo “membro”

Oggi Totti vive proprio con Bocchi in un super attico a Roma Nord, ai Parioli, mentre Ilary da tempo è felice accanto al compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco. Che la conduttrice sia di nuovo in dolce attesa, magari proprio dell’aitante partner? Nulla di tutto ciò, e non ha a che vedere nemmeno con Chanel, la figlia 16enne della coppia, star su Instagram e TikTok, da più di un anno legata al 20enne Cristian Babalus.

Il nuovo membro della famiglia Blasi non è altri che…una capretta. Proprio così: Ilary Blasi vive ancora con le figlie minorenni nella villa all’Eur nella quale ai tempi viveva con l’ex marito, in zona Casal Palocco a Roma. Si tratta di una struttura immensa, circondata dal verde e dotata di tutti i comfort, tra cui una piscina esterna, cinema privato e palestra. Non solo, ma all’esterno è presente anche un pezzo di terreno che è stato completamente dedicato agli ovini.

A annunciare l’arrivo della nuova bestiola è stata proprio l’adolescente, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Storia, con la foto della capretta e una frase che mostra tutta la sua gioia: “Nuova arrivataaa” ha scritto Chanel, che ha aggiunto anche delle emoticon “western”. Benvenuta!