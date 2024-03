Federica Pellegrini e Matteo le pensano tutte, quel che accade con Matilde é assurdo

Condividi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, insieme alla figlia Matilde in casa le pensano tutte. Quel che accade è assurdo, ecco la storia Instagram che lo testimonia.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno annunciato la nascita della loro primogenita con un post su Instagram, la campionessa di nuoto e suo marito hanno quindi dato il benvenuto alla piccola Matilde i primi di gennaio 2024. La foto che Federica Pellegrini ha deciso di pubblicare sui suoi profili social ufficiali ha annunciato la nascita della primogenita che era in attesa per il giorno di capodanno, solo che il 2 gennaio la piccola non ne voleva proprio sapere di nascere. Così la mamma le aveva addirittura dedicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo: “Meringhette, è ora di sloggiare”. Ad oggi sono in tre e in casa la piccola fa disperare mamma e papà che ne pensano proprio tutte per farla stare calma…

Federica Pellegrini e Matteo le pensano proprio tutte

I giorni prima del parto per Federica Pellegrini sono stati particolarmente complicati infatti una volta nata la piccola Matilde la coppia annuncia sui social la nascita della nuova arrivata scrivendo sotto il post: “finalmente sei arrivata”. La foto li ritrae tutti e tre insieme e Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono sorridenti più che mai. La nuotatrice ha poi ringraziato l’intero personale dell’ospedale sacro cuore che sono stati professionali e gentili fino all’ultimo secondo. Oggi i tre si godono i giorni insieme a casa ma la piccola Matilde fa disperare mamma e papà, tanto che i due le pensano proprio tutte per farla stare un po’ calma, a testimoniare ciò è proprio Federica Pellegrini tramite una breve storia su Instagram, sul suo profilo ufficiale:

Matteo giunta e Federica Pellegrini hanno deciso di sposarsi a Venezia il 27 agosto 2022, mentre la gravidanza viene annunciata in seguito, sempre tramite social media, durante il mese di agosto 2023. Per quell’occasione in particolare la campionessa di nuoto ha deciso di postare online un video divertente sul quale ironizza riguardo il record che è stato strappato da una sua collega nuotatrice, ovvero Mollie O’Callaghan: “Ce lo riprenderemo”, poi ha scherzato e presentando a tutti il pancino. Federica ha scoperto della gravidanza intorno al mese di aprile, in seguito al test di gravidanza la nuotatrice racconta di aver aspettato che Matteo Giunta, suo marito, ricontrollasse al suo posto il risultato, per esserne certa.

Poi ha capito di essere realmente incinta quando vedendo Matteo Giunta uscire dal bagno nota la sua “faccia da imbecille“, scherza la nuotatrice. Probabilmente la stessa faccia che ha immortalato quando ha postato la foto su Instagram per incoraggiare la Meringhette a venire al mondo.