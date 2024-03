“Ciao nonna , sono qui” Alessandro Cattelan commuove tutti .. ma in realtà…VIDEO

Condividi

Oggi Alessandro Cattelan è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In e non ha perso occasione per salutare una persona molto speciale nella sua vita che da sempre lo sostiene e lo ama smisuratamente. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Uno degli ospiti della puntata di oggi domenica 3 marzo 2024 di Zia Mara è stato il conduttore televisivo e radiofonico Cattelan il quale ha raccontato tutta la sua carriera e ha risposto di buon grado alle domande poste dalla conduttrice.

Alessandro non ha perso occasione per invitare il pubblico da casa a seguirlo in seconda serata con il programma Stasera c’è Cattelan, in onda il martedì e il mercoledì in seconda fascia di orario serale. Ha anche ricordato che tra pochissimo (precisamente il 15 marzo) in onda su Netflix ci sarà il suo show teatrale “Salutava Sempre“.

Il dolce saluto alla nonna in diretta su RAI1

Non ha perso tempo Alessandro per mostrare ancora una volta il suo animo spiritoso, la sua indole da battute sarcastiche e la sua allegria. Quando la conduttrice Mara Venier gli ha chiesto se potrebbe essere il prossimo conduttore di Sanremo, lui ha risposto che “Sanremo è Sanremo” ed è una cosa gigantesca in Italia e sicuramente è una bella vetrina, ma è anche una sfida dura da vincere.

Ha anche aggiunto che per il momento nessuna richiesta gli è giunta per una possibile conduzione della prossima edizione del Festival della Musica Italiana. Inoltre ha colto la palla al balzo per fare una battuta coinvolgendo la figlia della nonna Lia.

Sua nonna lo segue sempre con grande ammirazione e da qualche tempo, non vedendolo più in televisione, pensava fosse disoccupato e si era molto preoccupata. Per questo motivo Alessandro ha salutato in diretta tv la nonna Lia dicendo di trovarsi da Mara Venier su RAI1. Poco dopo anche la conduttrice ha salutato la nonna veneta anche in dialetto veneto.

Anche nelle prossime settimane Cattelan sarà impegnato in tv ma in seconda serata e poiché nonna Lia è molto anziana si addormenta presto (alle 11 già sta facendo sogni d’oro ha detto il nipote). Quindi un’occasione d’oro per vedere l’amato nipote in Tv sarebbe proprio la conduzione delle 5 serate del Festival di Sanremo.

Per ora però resta solo un miraggio e non c’è alcuna proposta, ma solo voci di corridoio sui possibili sostituti di Amadeus. La sfida è ardua e la scelta è davvero difficile. Sicuramente Alessandro ha presenza scenica, sa intrattenere il pubblico ed è molto amato e seguito dal pubblico italiano. Non ci resta che vedere gli sviluppi futuri ed attenere news.