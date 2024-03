Berlusconi esagera, il regalo per Silvia è incredibile: tutti senza parole

Condividi

Puntata da non perdere, quella di sabato 2 marzo di Verissimo. Silvia Toffanin ospiterà come di consueto nel suo "salotto" numerosi personaggi famosi, inclusi la bellissima showgirl e un volto molto amato di Terra Amara.

Si preannuncia una puntata imperdibile, quella che andrà in onda sabato a partire dalle 16.30 di Verissimo. A fare da padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin che potrà contare su un parterre di ospiti di alto livello. In onda fino dalla metà degli anni Novanta, il programma ha visto alla sua guida molti volti noti Mediaset, come Paola Perego, Cristina Parodi e Giuseppe Brindisi, ma dal 2006 è nelle salde mani della conduttrice veneta.

Inizialmente pensata come trasmissione di approfondimento giornalistico, tanto da avere come sottotitolo Tutti i colori della cronaca, oggi si è trasformata in un talk show con interviste esclusive a volti del piccolo e grande schermo, e in qualche caso anche protagonisti dell’attualità. In onda il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 18.45, gode del traino la domenica di Amici, che lo rende molto competitivo e spesso vincente verso Domenica In di Mara Venier. Vediamo chi saranno gli ospiti speciali di sabato 2 marzo.

Verissimo, per Silvia un parterre di ospiti da sogno. Chi ci sarà sabato 2 marzo

A sedersi di fronte a Silvia, questo sabato, saranno alcuni protagonisti del piccolo schermo. Tra loro, Marco D’Amore, star della fiction Gomorra, che parlerà della sua vita privata e lavorativa, raccontandone alcuni aneddoti. Non solo, ma a intervenire saranno anche Claudia e Alessio, coppia del Trono Over molto nota ai fan di Uomini e Donne che racconteranno a Silvia come sta procedendo la loro storia d’amore. Spazio quindi alla musica con Mr Rain, tra i 30 artisti in gara a Sanremo 2024 con Due altalene.

Ma la vera sorpresa sarà la presenza tra gli ospiti di Nina Senicar, modella e attrice di origine serba, ormai da tempo residente negli Stati Uniti. Volto famosissimo della tv italiana negli anni Duemila, ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie, oltre a diversi programmi come Velone, L’Isola dei Famosi e Camera Cafè. Nel 2012 ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per seguire la carriera d’attrice e dal 2015 fa coppia fissa con il collega Jay Ellis, da cui ha avuto la figlia Nora Grace e che ha sposato nel 2022. Di questo e tanto altro parlerà sabato con Silvia.

Infine, Toffanin ospiterà un volto molto amato di Terra Amara: Aras Senol, interprete di Cetin, il braccio destro di Fekeli, che entrerà in studio assieme alla sua fidanzata, Eylul Sahin. Una bella sorpresa per tutti i fan della soap opera turca, che continua a regalare ascolti da record a Canale 5.