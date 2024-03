‘Sono peggiorata’, Elettra Lamborghini parla dei suoi fastidi, nessuno l’avrebbe immaginato ma l’ereditiera sta male quasi per tutto

Condividi

L’ereditiera bolognese sta passando un periodo non proprio facile e non ne fa mistero sui social. Elettra Lamborghini deve vedersela con un problema molto fastidioso e ha spiegato online i suoi segreti per superarlo. Di cosa si tratta esattamente?

La cantante di Pem Pem è molto amata sui social grazie al suo carattere estroverso e simpatico. Elettra Lamborghini su Instagram può contare su più di 7 milioni di follower, che la seguono con costanza ogni giorno, e parlano con lei quotidianamente grazie alle dirette che spesso apre l’artista bolognese nelle quali risponde con molta sincerità alle domande che le vengono poste, rivelando anche qualche lato della sua vita privata non troppo piacevole, come successo di recente.

Figlia di Tonino, erede del fondatore della casa automobilistica e di Luisa Peterlongo, Elettra ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima, cominciando dapprima a lavorare in alcuni locali milanesi, per poi apparire nella trasmissione Chiambretti Night. In seguito ha preso parte a alcuni reality come Riccanza e Geordie Shore di MTV e il Gran Hermano Vip, versione spagnola del Grande Fratello Vip nostrano.

Nel 2018, poi, ha deciso di concentrarsi sulla musica, debuttando con il singolo Pem Pem, suonatissimo in tutte le radio, per poi partecipare al Festival di Sanremo nel 2020con Musica (E il resto scompare). Oggi, oltre a continuare la carriera musicale, è anche conduttrice di Only Fun su Nove.

Elettra Lamborghini rivela un dettaglio particolare sulla sua vita privata

Sincera, a volte anche troppo, Elettra non ha mai nascosto anche i lati più particolari della sua vita, condividendoli con i fan. E è proprio quanto successo di recente, quando ha svelato ai suoi supporter di avere un problema di salute. Nulla di grave, per carità, ma piuttosto fastidioso, se ci si trova in viaggio spesso come capita a lei, in giro per lavoro.

“Non io che ultimamente soffro così tanto la macchina (dietro) che per non svomitazzare mi porto del cibo ovunque. Comunque sono peggiorata…Idem per gli odori troppo forti tipo profumi o sigaretta…Per i trucchi e le cose bagnate sul viso sempre uguale invece” ha scritto Elettra nella sua Storia Instagram, suscitando non poca preoccupazione nei fan.

Preoccupazione che è diventato dubbio, in molti casi: che Lamborghini stia nascondendo un dolce segreto? In molti ipotizzano che l’ereditiera possa essere incinta del marito Afrojack. Ipotesi da prendere in considerazione e circola ormai da parecchio tempo. I due sono molto innamorati: assieme dal 2018, sono diventati marito e moglie nel 2020 con una cerimonia elegantissima sul lago di Como, alla presenza di tutte le persone a loro più care. Chissà che questo 2024 non possa portare una novità preziosa, nella loro vita.