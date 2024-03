É bellissima, ha 19 anni ed i suoi genitori sono famosi in tutto il mondo: riuscite a riconoscerla?

Condividi

Ha 19 anni, è bellissima e i suoi genitori sono famosi in tutto il mondo. Riuscite a capire chi è la ragazza in foto?

Spesso il detto tale madre tale figlia (oppure tale padre tale figlio) diventa realtà, soprattutto quando si tratta di celebrità. Grazie al loro ampio repertorio fotografico è facile fare il confronto con i propri figli, ad esempio attrici come Kate Hudson e la figlia Goldie Hawn oppure Tom Hanks e il figlio Colin, oppure ancora Lisa Bonet e sua figlia Isabella Kravitz. Tutti esempi che dimostrano come la prole non è soltanto figlio di ma è qualcosa di più. Anche in Italia sono tantissimi i figli dei personaggi famosi che non solo assomigliano ai propri genitori ma si dimostrano dei veri e propri talenti nel mondo dello spettacolo, come per esempio Angelica Gori, Santiago De Martino e Mia Facchinetti che collaborano da sempre con i genitori all’interno del mondo dello spettacolo.

Chi è la bellissima diciannovenne in foto, i genitori sono famosissimi

Essere i figli di personaggi famosi tuttavia comporta anche aspettative alte e pressioni, così come ha evidenziato la top model Gigi Hadid che per proteggere la figlia Khai e la sua identità ha dichiarato il desiderio di volerle far scegliere autonomamente quando (e se) sarà pronta di mostrarsi in pubblico quando sarà più grande. Oggi vi vogliamo parlare di una giovanissima modella, alta 1,75 cm, nata il 12 settembre 2004 e che somiglia tantissimo a sua mamma. Avete capito di che si tratta dalla foto qui sotto?

Stiamo parlando della figlia di Monica Bellucci e dell’ex marito Vincent Cassel: Dave Cassel. La primogenita dell’attrice è stata già vista in passerella per i grandi marchi, come per esempio Dolce & Gabbana, e sulle copertine di alcuni dei magazine più celebri al mondo. Inoltre ha debuttato anche al cinema come attrice del film La bella estate. Insomma, Dave a 19 anni già vanta un curriculum all’attivo di tutto rispetto. La giovane modella ha esordito nel mondo della moda da giovanissima, si può dire che abbia preso parte ad un servizio fotografico prima ancora di nascere con sua mamma Monica Bellucci che è stata la bellissima protagonista di un servizio fotografico visto poi in copertina su Vanity Fair, protagonista indiscusso degli scatti era il bel pancione di Monica Bellucci.

Dave Cassel non fa sicuramente la normale vita di una teenager in quanto è già famosissima grazie ai suoi genitori ma anche grazie alla sua bellezza da modella e alla sua bravura da attrice, insomma un vero e proprio talento. Qualcosa in comune con le sue coetanee però ce l’ha, ovvero l’indecisione sul ‘che cosa fare da grande‘. Per adesso Dave è dedita alla moda ma non ha intenzione di abbandonare gli studi. Inoltre ha già recitato all’interno di un film, come abbiamo accennato poc’anzi, ed è per questo motivo che la giovane sta vagliando diverse opzioni per cercare di capire qual è quella che preferisce.