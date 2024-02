Ecco come è costretto a vivere Al Bano Carrisi, quanto prende di pensione è clamoroso

Condividi

Al Bano Carrisi è costretto a vivere con una pensione imbarazzante, ecco cosa ha dichiarato riguardo la sua vita privata.

Al Bano Carrisi è uno dei più famosi cantanti italiani ed è uno dei più celebri artisti nel panorama musicale italiano in generale. La sua notorietà infatti è addirittura internazionale, dato che durante il corso della sua carriera ha cantante in concerto anche all’estero. Grazie o a causa del suo grande successo la vita privata di Al Bano è non è mai stata troppo riservata, infatti l’artista è sempre stata sotto i riflettori e al centro di gossip. L’artista non è famoso solo per le sue doti canore, è celebre anche come personaggio televisore in quanto ha preso parte anche a qualche reality e programma televisivo.

La pensione di Al Bano Carrisi, cifra spiazzante

Al Bano Carrisi ha vissuto e vive tutt’ora una vita piena di successi, è stato in grado di vendere 25milioni di dischi in giro per il mondo, ha vinto 26 dischi d’oro e 8 di platino ma nonostante ciò in tantissimi sono rimasti realmente sconvolti dalla cifra pazzesca e spiazzante della sua pensione. L’artista ancora oggi ha un grande successo ma il periodo di maggior successo lo ha raggiunto quando cantava in coppia con la sue ex moglie Romina Power, con lei Al Bano Carrisi ha calcato palchi importanti in tutta Italia e non solo.

Durante il corso degli anni il cantante ha voluto specificare, per non cadere in critiche o malelingue, che è da sempre stato onesto con il versamento dei contributi e con il Fisco. Nonostante questo però la sua pensione non è come quella che ci aspettiamo. Tempo a dietro il cantante si lamentò proprio di questo, di non ricevere una pensione esigua. Recentemente il cantante pugliese ha addirittura confessato la cifra esatta della sua pensione che a quanto pare ammonta a 1470€ al mese. Una cifra, questa, inaspettata calcolando la carriera dell’artista che da sempre ha riscosso grandissimo successo.

Infatti Al Bano Carrisi ammette che se riesce a rientrare nelle spese mensili è solo grazie ai vari investimenti che durante gli anni ha fatto. Di certo non è la pensione che lo aiuta a coprire le varie spese. Al Bano Carrisi infatti ha una Tenuta a Cellino San Marco, luogo in cui vive e dove volendo si può soggiornare, dato che è anche hotel e Spa. La proprietà inoltre è impreziosita da svariati giardini, giochi d’acqua e una riserva naturale.