Jasmine Carrisi canta con papà Al Bano, dalla faccia di lui si capisce tutto: cosa pensa di sua figlia

Al Bano Carrisi canta con la figlia Jasmine, il cantante non riesce a trattenere le emozioni e le sue espressioni lo ingannano. Cosa pensa della figlia Jasmine?

Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la primogenita ha 22 anni e non ha mai negato di voler un giorno entrare a far parte del mondo dello spettacolo. La figlia di Al Bano ha già rilasciato qualche intervista e ha parlato anche del rapporto che ha con Romina Power. La primogenita di Loredana Lecciso ha raccontato qualche aneddoto riguardo la sua adolescenza e riguardo a tutto ciò che la circondava, dalle difficoltà che ha dovuto affrontare avendo dei genitori tanto famosi.

Poi ha parlato anche del rapporto che ha con Romina e Cristal Carrisi, le tue figlie di Romina Power e Al Bano. La giovane ammette di avere un bel rapporto con le due sorelle, si scambiano consigli e si fidano l’un l’altra. Rapporto diverso però è quello con Romina Power, la mamma di Romina e Cristal nonché ex compagna di papà Al Bano. Con lei non c’è rapporto, Jasmine afferma di nutrire rispetto per il passato della donna e per il lavoro svolto con Al Bano ma non sente che la donna possa far parte del suo nucleo familiare, si salutano ma niente di più.

Jasmine Carrisi canta con papà Al Bano

Se con Romina Power Jasmine non ha rapporti, con il papà invece vive in totale serenità. Jasmine Carrisi ha 22 anni ed esteticamente è identica a Loredana Lecciso, la mamma. Al Bano e Jasmine sono molto legati ed hanno in comune una passione: la musica. Jasmine apprezza tantissimo le canzoni di papà Al Bano ma comunque non tradisce la sua età ed è una grande sostenitrice ed intenditrice delle canzoni della generazione a cui appartiene. Al Bano Carrisi è talmente tanto legato a Jasmine, ma anche alle altre figlie, da chiedere loro anche qualche consiglio di cuore.

La primogenita del cantante, nata dall’unione con Loredana Lecciso, ha parlato del legame con Romina Power e afferma:

“Con lei non ho un rapporto. Penso che abbiano costruito una bella carriera e una famiglia insieme, ma lei non fa parte del mio nucleo”.

A dimostrare il grande affetto che c’è fra padre e figlia è stata l’esibizione che hanno fatto insieme poco tempo fa, durante una trasmissione spagnola: Y ahora Sonsoles. È un programma televisivo spagnolo che ospita personaggi del mondo dello spettacolo per scambiare opinioni, parlare di cronaca social, di fatti del giorno e come nel caso di Albano e Jasmine, per intrattenere il pubblico con qualche esibizione canora qualora gli ospiti in studio fossero d’accordo. Papà Al Bano non ha saputo trattenere le emozioni e le sue espressioni lo hanno tradito, contentissimo di aver cantato con la figlia Jasmine.