Mahmood, il set di collane dal prezzo esorbitante: una più preziosa dell’altra

Il cantante italo-egiziano è stato tra i grandi protagonisti di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, grazie alla sua Tuta Gold, oggi suonatissima in tutte le radio. Mahmood ha fatto parlare, però, non solo per la sua musica, ma anche per il look presentato sul palco, davvero “prezioso”.

Alla fine, nonostante i pronostici, Mahmood si è classificato solo sesto, a un passo dalla Top 5 di Sanremo 2024, dietro a Ghali e Irama. Il cantante del Gratosoglio, però, ha di che sorridere: la sua Tuta Gold è passatissima dalle radio e si è posizionata al 40esimo posto nella Global Chart, ovvero la classifica dei pezzi più suonati nel mondo. Un risultato mica male, per il 31enne, già vincitore due volte del festival, nel 2019 e 2022.

Mahmood ha portato alla kermesse un brano dalle sonorità urban e tribali, che ha conquistato la maggior parte del popolo social, rimasto deluso nel non vederlo nelle prime cinque posizioni. La sua ultima esibizione, durante la serata di ieri, è stata ritenuta addirittura da molti più quella di un super ospite che di un concorrente vero e proprio, grazie anche alla presenza del suo corpo di ballo e di un look accattivante. Quest’ultimo è frutto di una ricerca mirata del suo staff, che ha reso ancora più preziosi i suoi outfit con un set di collane dal prezzo a dir poco assurdo.

Mahmood e il suo look senza precedenti: le collane valgono un patrimonio

Tutti gli artisti in gara hanno prestato attenzione non solo a eseguire la loro canzone nel migliore dei modi, ma anche a presentare sul palco un look in linea con le ultime tendenze moda. Mahmood in questo si è superato, presentandosi sul palco dell’Ariston con delle mise da urlo. A catturare l’attenzione dei fan, però, sono stati in particolare gli accessori da lui usati: un set di collane che hanno fatto la differenza e costano svariate migliaia di euro.

Per le sue esibizioni Alessandro (questo il suo nome di battesimo), ha deciso di affidarsi a Cartier, e ha sfoggiato alcuni pezzi della sua collezione. Il cantante ha indossato la collana Panthere, dal valore di 9.300 euro, quindi la Panthere Maxi, in vendita per la bellezza di 38.500 euro, la collana Santos Maxi di 9.350 euro e quindi la versione più “abbordabile” Santos a 3.500 euro.

Mahmood, facendo rapidamente i conti, si è presentato sul palco con al collo un totale di più di 60.000 euro, ben più di uno stipendio medio di un italiano. Non si sa se i pezzi gli siano stati prestati dalla maison o siano invece di sua proprietà, ma è certo che grazie ai gioielli il suo look sia apparso molto più chic e impattante.