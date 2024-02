Mediaset prova il tutto e per tutto, Toffanin gioca le sue carte migliori nella Domenica In di Sanremo

Condividi

Per la giornata di domenica, Mediaset e la Toffanin hanno tirato un fuori un pezzo grosso. Ecco in che modo cerca di concorrere con Domenica in.

Domenica sarà il giorno in cui Mara Venier ospiterà tutti coloro che hanno preso parte al festival di Sanremo. Una puntata decisamente interessante per tutti coloro che da sempre restano connessi su Rai 1 per essere aggiornati sulle interviste di zia Mara. Insomma, per cercare di portare a casa il numero più alto di ascolti possibili, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di tirar fuori l’asso nella manica e di invitare nel programma di Silvia Toffanin, un volto molto conosciuto nel panorama internazionale. Ma di che si tratta?

Il Grande ospite che sarà presente nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin

La puntata di domenica di Verissimo sarà decisamente interessante. Infatti, in studio arriverà uno degli ospiti internazionali più amati di tutti i tempi, una donna bellissima e apprezzata per il suo infinito talento.

Stiamo parlando di Jennifer Lopez, attrice, cantante e produttrice che Silvia Toffanin avrà l’occasione di intervistare. La star di Hollywood sarà presente in studio per promuovere il suo nuovo album intitolato ‘This is Me…Now’, lavoro che è stato anticipato anche con un singolo amato in tutto il mondo e ascoltato molto spesso nelle varie radio, ossia, Can’t Get Enough.

All’interno del programma della nuova conduttrice, darà quindi spazio ad una donna che è riuscita ad ottenere grande successo in vari settori. Sarà questa l’occasione per Jennifer Lopez di parlare del suo nuovo progetto arrivato più di due decenni di distanza dall’ultimo album This Is Me Then.

Di fronte a Silvia Toffanin parlerà anche del suo percorso di artista e quindi anche della sua vita. Il nuovo album di Jennifer Lopez uscirà il 16 febbraio del 2024, un lavoro che è stato anticipato già da un singolo che ha ottenuto un immenso successo e che è stato già apprezzato moltissimo dai fan dell’artista.

L’intervista di Jennifer Lopez trasmessa su Canale 5 andrà quindi a sfidare la concorrenza di Rai 1. Infatti domenica Mara Venier intervisterà tutti i big del festival di Sanremo 2024 che il 10 febbraio cercheranno di dare il meglio di sé per portare a casa la vittoria tanto ambita.

Zia Mara avrà quindi la possibilità di intervistare tutti gli artisti che in queste sere si sono esibiti sul palco dell’Ariston, ascoltando anche i loro brani e avendo addirittura l’onore di intervistare colui che porterà a casa il titolo di vincitore della 74ª edizione.

Jennifer Lopez non sarà la sola a entrare nello studio di Silvia Toffanin in quanto tra gli altri ospiti troveremo anche Ornella Muti insieme a Romina Carrisi e al padre Albano e a molti volti noti del talent show di Maria de Filippi, amici tra cui Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.