Federica Pellegrini in casa con Matteo, lei lo immortala così: non riesce proprio a staccarsi

Da ormai qualche settimana l’ex nuotatrice e il marito sono alle prese con la sfida più grande: quella di crescere la loro Matilde, nata il 3 gennaio. Nonostante ciò, ogni tanto Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno ancora momenti tutti per loro. Questo è ciò che lui ama fare in questi casi.

La campionessa italiana è diventata da qualche settimana mamma per la prima volta, e naturalmente da quel momento si è trovata alle prese con le esigenze della sua Matilde, tra pappe, allattamenti, cambio pannolino e passeggiate in carrozzina. A darle una mano, naturalmente, il marito Matteo Giunta.

I due, innamoratissimi, si sono conosciuti proprio grazie al nuoto: il 41enne, cugino di Filippo Magnini, ha iniziato a allenare Federica Pellegrini nel 2012, facendole ottenere tre titoli europei e tre mondiali, prima del suo ritiro nel 2021. Benché i diretti interessati non abbiano mai voluto commentare le voci, i rumor su una loro possibile frequentazione hanno iniziato a circolare fin dal 2017. Nel 2021 hanno quindi deciso di confermare ciò che circolava nell’aria da molto tempo, e l’anno successivo sono convolati a nozze in quel di Venezia.

Giovani e affiatati, nonostante i tanti impegni con Matilde, ogni tanto cercano di ritagliarsi del tempo per loro, anche se a quanto pare Matteo a volte si distrae parecchio, seguendo ciò che lo appassiona sopra ogni cosa. Di che si tratta?

Federica Pellegrini senza parole: cosa fa Matteo Giunta?

La coppia, e non potrebbe essere altrimenti, è una grande appassionata di sport, e oltre al nuoto, segue con entusiasmo i grandi eventi. Tra gli ultimi, decisamente la finale degli Australian Open di quest’anno, che vede per la prima volta un italiano battersi per lo Slam. Si tratta di Jannik Sinner, riuscito nell’impresa, che si sta scontrando proprio ora con il russo Daniil Medvedev, numero 3 al mondo.

La finale sta tenendo incollati allo schermo gli italiani, nonostante non sia trasmessa sulle reti nazionali, e al momento Sinner e Medvedev si trovano in pareggio. Una partita combattutissima che non poteva risultare indifferente a un grande sportivo come Matteo, che pare essersi completamente estraniato da tutto per seguirlo in tv.

Questo, almeno, è ciò che fa intuire Federica, che ha pensato bene di immortalarlo e pubblicarne la foto sul suo social preferito, Instagram. Seduto su una palla da fitness, un asciugamano sulla spalla, Giunta è ipnotizzato dallo schermo e non pare accorgersi di nient’altro. Naturalmente, da brava sportiva, Pellegrini non ha potuto che aggiungere un paio di emoticon in sostegno del tennista: due mani che si sollevano seguite da dei cuoricini. Chissà che il suo supporto non porti bene all’altoatesino nella sfida più importante della sua carriera.