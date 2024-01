“Queste sono le cose che piacciono a me”, Alba Parietti li fa vedere a tutti: “Non sei la sola”

Condividi

La showgirl piemontese è molto attiva sui social, dove spesso si diverte a condividere con i follower foto non solo del suo lavoro ma anche della vita privata. Alcune ore fa, Alba Parietti ha pubblicato uno scatto inusuale che ha fatto il pieno di commenti. Di cosa si tratta.

Da qualche anno a questa parte, la showgirl e conduttrice torinese è tornata sotto le luci della ribalta, e oggi appare richiestissima in televisione, dopo qualche anno passato un po’ in ombra. Alba Parietti ha ritrovato l’entusiasmo di un tempo, riscoprendo la sua grande passione per il canto grazie a Tale e Quale Show nel 2021, di cui è stata una delle concorrenti più ammirate e chiacchierate e di seguito ha preso parte anche a Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Risale invece all’estate scorsa il suo programma Non sono una signora, con cui è tornata alla conduzione.

Originaria di Torino, classe 1961, ha iniziato la carriera nello spettacolo a teatro e nelle radio, partecipando anche ai concorsi di Miss Italia e Miss Universo, quest’ultimo abbandonato in quanto non compatibile con i nascenti impegni in tv. La popolarità arriva per lei molti anni dopo, nel 1990, grazie alla conduzione di Galagol su Tmc. A questa seguono altri importanti impegni lavorativi, come il Festival di Sanremo nel 1992, il Dopofestival 1993 e Macao, del 1997.

Alba Parietti mostra tutto il suo entusiasmo, coinvolgendo anche i suoi fan

Nonostante ci siano stati alcuni periodi meno impegnati lavorativamente, Alba non si è fermata un attimo, e è apparsa in seguito in molti programmi in qualità di ospite o opinionista, ma non ha mai dimenticato di tenere vivo il legame coni fan, pubblicando pensieri e foto sul suo profilo Instagram ufficiale, che a oggi può contare su ben 513.000 follower. Anche alcune ore fa non si è risparmiata, condividendo un momento che l’ha colpita e riempita di gioia.

Parietti è molto amante degli animali, e ha a sua volta alcuni amici a quattrozampe: Venghi e Aurelio, ai quali è molto affezionata. La primavera scorsa, poi, ha dovuto anche affrontare la morte del suo amato gatto Pepito, quindi il tema le sta particolarmente a cuore. Ecco perché apprezza, come tutti gli amanti di cani o gatti, i luoghi pubblici che permettono di farli entrare e di conseguenza non lasciarli soli.

Probabilmente in giro per dello shopping in un centro commerciale, alcune ore fa Alba ha condiviso la foto di due cagnolini all’interno di un carrello della spesa. “Queste sono le cose che piacciono a me” ha scritto di fianco allo scatto l’artista, ricevendo ben presto il supporto di tanti fan: “Spero in un giorno in cui in tutto il mondo ed in tutti i luoghi possano entrare gli animali e viaggiare ovunque” ha scritto uno di loro.