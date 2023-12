Morgan, il regalo più bello per Natale: finalmente un pò di felicità

Condividi

Anche l’ex giudice di X Factor mette da parte la sua vena più trasgressiva e si gode un Natale come da tempo non festeggiava più. Morgan ha voluto condividere con tutti la sua infinita gioia, pubblicando un post su Instagram. Questo è ciò che ha detto.

In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare di Morgan, a causa del suo licenziamento dalla giuria di X Factor. Si tratta dell’ennesimo programma che l’artista lascia o è costretto a lasciare per divergenze con la produzione, ma come per la maggior parte delle persone in questo periodo, il cantante ha preferito lasciare momentaneamente da parte le polemiche per godersi la magica atmosfera del Natale assieme ai suoi cari.

Un caso, quello di Morgan, che ha coinvolto anche altri compagni di avventura di X Factor, come Fedez e Francesca Michielin, che hanno a loro volta ricevuto un Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia. Ora, però, con un post su Instagram, Morgan ha voluto allontanare tutti i particolari sulla vicenda, condividendo, al contrario, alcune immagini che trasudano gioia e serenità, proprio come una famiglia qualsiasi durante il periodo delle feste.

Morgan al settimo cielo condivide la ritrovata felicità con tutti i fan

A quanto pare Morgan, dopo lungo tempo, è riuscito a festeggiare il Natale 2023 assieme a tutte e tre le sue figlie. Marco Castoldi, questo il vero nome dell’artista lombardo, è diventato padre in questi anni tre volte da tre compagne diverse, e come tutti i papà, è esploso dalla gioia nel poter passare con loro le vacanze natalizie. Le foto condivise sul profilo Instagram lo mostrano raggiante, mentre sorride alle tre donne della sua vita. Sfortunatamente tutte le storie d’amore dell’ex leader dei Bluvertigo sono finite male, anche se con il tempo è riuscito a trovare un punto d’incontro con le ex compagne per il bene delle figlie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morgan (@morganofficial)

“Morgan -Natale 2023 sono il papà più felice del mondo, le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme” ha scritto l’artista accanto ai tre scatti che lo raffigurano assieme alle sue ragazze. Come è noto, dal 2000 al 2007 Morgan è stato legato a Asia Argento, dalla quale ha avuto Anna Lou. Purtroppo i due si sono poi lasciati tra reciproche accuse, ma oggi la ragazza è ormai una 22enne, e può vedere il padre quando desidera, dopo aver messo da parte eventuali polemiche.

Nel 2012 Marco è diventato di nuovo padre di Lara, avuta da Jessica Mazzoli, conosciuta durante un’edizione di X Factor alla quale la ragazza aveva preso parte. Dopo anni di incomprensioni, i due ex partner hanno deciso di fare fronte comune per il bene della bimba. Infine, nel 2020, ;Morgan è diventato padre per la terza volta di Maria Eco, avuta da Alessandra Cataldo, con la quale si è poi lasciato nel 2021.