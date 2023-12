Myrta Merlino non può più farlo: la confessione privata a Pomeriggio Cinque

Condividi

Il suo Pomeriggio Cinque convince ogni giorno di più. Myrta Merlino si è conquistata la fiducia di Pier Silvio Berlusconi che l’ha preferita a Barbara D’Urso rischiando di perdere i fedelissimi della conduttrice. Oggi però possiamo dire che la scelta di Pier Silvio non è stata poi così azzardata.

Gli ascolti non sono ancora quelli di un tempo, ma Myrta Merlino se la sta cavando davvero alla grande. Spesso, Myrta ospita nella sua trasmissione personaggi noti e meno noti. Alcuni, sono anziani che hanno delle abilità incredibili o che hanno raggiunto dei record invidiabili, come ultranovantenni dalle tante lauree o dotati ancora del fisico per fare le immersioni.

Proprio parlando di questo sport molto particolare, che richiede delle particolari doti fisiche, Myrta ha rivelato che in passato anche lei aveva questa passione. Amava fare immersioni.

Myrta Merlino non può più farlo: la grande rinuncia rivelata in diretta

La conduttrice di Pomeriggio Cinque si sta conquistando il suo pubblico un po’ come fece Barbara D’Urso. Myrta Merlino riesce a conquistare tutti con la sua spontaneità che spesso si manifesta in delle discussioni che spesso si creano in studio. Proprio oggi Myrta ha confessato di un problema che ha avuto in passato che l’ha limitata fortemente in una passione.

Myrta ha dovuto rinunciare alla sua passione per le immersioni per dei problemi sopraggiunti all’udito per via della pressione dell’acqua. Insomma, una grande rinuncia per una come lei che è ha sempre amato andare in profondità. Non ha più potuto farlo dopo i 45 anni circa, quindi era ancora giovane. Per questo si è stupita ancora di più quando ha saputo di un 91enne che ancora continua a fare immersioni nonostante tutti i familiari disapprovino.

Dopo una certa età non si ha più il fiato di prima, la prestanza e la resistenza della gioventù. Ci sono però le eccezioni alle regole come quella che ha raccontata Myrta che ha rivissuto per un attimo la sua passione di un tempo negli occhi del 91enne. Un’intervista in diretta quella di Myrta che ha messo in luce ancora una volta la naturalezza della conduttrice che ama mostrarsi ai suoi telespettatori senza maschere di ‘perfezione’. Un’umanità, la sua che sta conquistando il pubblico di canale cinque dimostrando che la scommessa di Pier Silvio era vincente.

Pomeriggio Cinque oggi tiene compagnia a tantissimi italiani che amano ascoltare storie come quella del 91enne e gli aggiornamenti sulla cronaca quotidiana. Un tocco di gossip anche nel suo Pomeriggio cinque c’è però sicuramente meno trash di un tempo. C’è più attenzione al linguaggio e ai temi trattati: Myrta sa mostrare rispetto per tutti gli ospiti e le tematiche trattate.