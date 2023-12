Veronica Peparini, mano sulla pancia e sguardo verso Muller: non servono parole

Condividi

La bella Veronica Peparini si gode la sua dolce attesa e a casa con Andreas non si risparmia in video davvero molto dolci che mostrano tutto il loro amore reciproco e la voglia di tenere tra le braccia le due gemelline in attesa di venire al mondo.

La dolce attesa per Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Muller non è stata priva di ostacoli. L’annuncio è stato dato a Verissimo un po’ di mesi fa. I fan non potevano ricevere notizia migliore. La gioia però è finita quando sui social è apparso un messaggio, da parte di Andreas, che rivelava di alcuni problemi sulla gravidanza anche piuttosto gravi.

Per ora sembra andare tutto bene, quindi i due si godono appieno la loro dolce attesa. Il ballerino, ex vincitore di Amici, cerca sempre di aggiornare i fan sui progressi delle sue piccoline che hanno tanta voglia di venire al mondo.

Veronica Peparini mostra la pancia e guarda commossa Andreas

I due artisti stanno vivendo un momento magico insieme. Veronica Peparini e Andreas Muller presto diventeranno genitori e questo momento lo stanno vivendo come un regalo divino ogni giorno. Veronica non è più giovanissima e per lei non è stato facile rimanere incinta. Andreas però aveva tanta voglia di diventare papà.

La loro storia, nata tra i banchi della scuola di Amici, non poteva avere epilogo più bello nonostante le difficoltà e le paure legato al rischio della gravidanza. Non è stato facile abbattere i pregiudizi e credere in una storia che partiva con una considerevole differenza di età. Chi ha seguito il talent però sa bene che il loro amore è stato un crescendum partito da un’attrazione reciproca che ha fatto da detonatore.

Andreas ha voluto mostrare a tutti con orgoglio il pancino molto evidente della sua Veronica. Nel video registrato dal ballerino di Amici, si vede chiaramente che il pancino di Veronica viene smosso dai due gemellini che sta portando in grembo. L’emozione è molta, si vede dal modo in cui Veronica rivolge lo sguardo ad Andreas. La coreografa è evidentemente commossa. Per lei non è la prima gravidanza, ma ogni gravidanza è come se fosse la prima quando non si vuole fortemente avere un figlio.

Le due gemelline scalciano non ne possono più di stare in pancia e i fan non vedono l’ora di poter vedere le due piccolina in braccio ai loro genitori. Una maternità fortemente desiderata quella di Veronica che infonde speranza in tutte le donne che per un motivo o per un altro non hanno ancora figli ma li desiderano tanto. La scienza può aiutare ma alla base ci dev’essere sempre molto amore.