The Voice Kids, giuria rinnovata: new entry e conferme tra i giurati

In molti non vedono l’ora di poter di nuovo godere le emozioni che solo il programma di Antonella Clerici, The Voice Kids sa donare. Il talent show per bambini è alla sua seconda edizione. Tra i giurati però c’è qualche novità. Scopriamo chi ci terrà compagnia oltre ai talentuosi bambini di The Voice Kids.

Tra i giurati c’è una new entry: The Voice Kids sarà irresistibile

Ogni venerdì ci sarà l’appuntamento con The Voice Kids. Il programma di Antonella Clerici, dopo il successo della prima edizione italiana del format americano, torna ad allietare le nostre sere. La prima puntata andrà in onda il 24 novembre su Rai 1 ovviamente. I protagonisti saranno come sempre i bambini, ma non mancheranno anche interessanti marachelle dei giurati. Poche ore fa, sono venuti finalmente fuori i nomi della nuova giuria del talent.

Prima conferma tra tutte: la conduttrice (e di questi tempi, con i cambiamenti dei palinsesti che ci sono stati negli ultimi mesi, non è poco). Davide Maggio però ha voluto dare altre interessanti informazioni sul talent per bambini dalla voce portentosa. La giuria ha subito un sostanziale cambiamento. C’è un addio e un nuovo ingresso. La persona in questione non è nuova alle vesti di giudice, o meglio di coach. Stiamo parlando di Arisa che prenderà il posto .

Nello specifico, la cantante Arisa avrebbe preso il posto dei Ricchi e Poveri. Di certo i piccoli protagonisti del talent impazziranno di gioia. Dopo Amici, quindi, Arisa ritorna a giudicare giovani talenti ma questa volta in un alto format e su un’altra rete.

Le altre novità del talent

The Voice Kids, per il resto, ha voluto puntare sui cavalli vincenti delle edizioni senior e della prima edizione di The Voice Kids, ovvero, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. La vibrante voce di Arisa sarà sicuramente un valore aggiunto al talent che viene visto, grazie alle grande piattaforme di streaming, anche in tuto il mondo. In molti credevano che l’artista fosse intenzionata a partecipare a Pechino Express 2023. Ma la musica, evidentemente, ha avuto la meglio anche questa volta. Alla voglia di sopravvivere in giro per il mondo, Arisa ha preferito destreggiarsi tra i giovanissimi talenti del canto.

Dagospia, qualche mese fa, ha ipotizzato che la scelta di non confermare il suo posto nella giuria di Amici avesse a che fare anche con l’intenzione di entrare di nuovo in gara a Sanremo 2024. In realtà, c’è stata da parte di Arisa un cambio di rotta, ha voluto migrare da Canale 5 alla Rai, magari per fare nuove esperienze e questo talent sembra calzarle a pennello. Il ritorno al Festival non è da escludere visto che, l’eliminazione alla gara dell’ultima edizione l’è pesata moltissimo: in uno sfogo ad Amici si chiedeva come mai non avessero creduto in lei.