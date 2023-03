Scordato, Giorgia attrice nel nuovo film di Rocco Papaleo. Il poster e il brano inedito

Condividi

Uscirà il 13 aprile nelle sale d’Italia Scordato, nuovo film di Rocco Papaleo che vedrà Giorgia esordire in qualità di attrice. E non solo.

Todrani ha infatti firmato anche la canzone portante della pellicola, “TU SEI UNA PARTE DI ME”, puntando così a quel David di Donatello fino ad oggi mai vinto. Questo perché ai tempi di Gocce di memoria, che vinse il Nastro d’Argento nel 2003, non c’era il David per la miglior canzone, tornato solo nel 2005 dopo 15 anni d’assenza. Nel 2011, tra le altre cose, vinse Mentre dormi di Max Gazzè e Gimmi Santucci da Basilicata coast to coast, film di Papaleo.

Al fianco di Giorgia sul set Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.

Via social la cantante si è detta “grata per questa esperienza che è stata ossigeno per me, Rocco mi ha insegnato così tanto e in questo film ha dato tutto di sé, lo ringrazio per il privilegio di essere stata accanto ad attori meravigliosi, ad un gruppo di lavoro eccezionale, mi hanno supportato, ispirato e ho trovato amici nuovi e veri, io ce l’ho messa tutta per cercare di essere all’altezza di tanto talento, con umiltà con rispetto.. umanità dice Rocco, quella è tutto“.

Protagonista è Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, che cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.

La pellicola sarà presentata al BIF&ST 2023.