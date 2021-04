Lil Nas X conquista la chart Billboard: debutto alla 1 per “Montero (Call Me By Your Name)”

Condividi











Lil Nas X ce l’ha fatta.

Dopo aver fatto la storia con Old Town Road (19 settimane consecutive davanti a tutti, nessuno come lui), il rapper, gay dichiarato, ha riconquistato la Billboard Hot 100 con la sua nuova canzone “Montero (Call Me By Your Name)“.

“Montero” ha debuttato al numero uno della classifica dei brani in streaming con 46,9 milioni di stream negli Stati Uniti e al numero due della classifica delle vendite di brani digitali con 21.000 download.

Felicissimo, manco a dirlo, Lil Nas X, che temeva di poter essere una meteora.

“L’anno scorso ero seduto nel mio appartamento, pensando che per me fosse tutto finito. Stavo cercando così duramente di essere perfetto, di accontentare tutti e di non farmi nemici. Questo mi ha soffocato in modo creativo. Mi dispiacevo così tanto, ma nel 2020 ho messo insieme tutto, ho lavorato per mesi e mesi. Un giorno, lo scorso giugno, stavo lavorando a una canzone e mi ritrovavo a lasciare lo studio ogni 10 minuti per piangere. Ma non ho smesso di lavorare, mi è venuta in mente una melodia. “Chiamami quando vuoi na-na-na-na na”, e sapevo fosse qualcosa di speciale, un anno dopo è diventata la canzone con più streams del mondo. grazie mille ragazzi. Dobbiamo essere noi a decidere il NOSTRO destino, non lasciate che sia il mondo a deciderlo per voi! Vi amo”.