Gabriele Rossi fa coming out: “amante di Garko per la prima volta a 19 anni. Oggi ho un altro e sono felice”

“Sono un ragazzo che viene da una famiglia umile, sono un danzatore, ho dedicato tutta la mia adolescenza allo studio. Sui social si insiste sul fatto che i personaggi famosi debbano fare coming out, perché questo ha un’utilità sociale. Ma ognuno è diverso, ha un vissuto, una famiglia. Questa è la differenza che provoca un tempo giusto, per ognuno, per sistemare questo aspetto della vita. Non ho mai dovuto nascondere la mia omosessualità, non sono mai sceso a compromessi, lavorativamente parlando. Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni. Oggi ne ho 32. Già all’epoca fummo amanti, per 4/5 mesi. Lui era fidanzato. Quell’amore scoppiato sul set de l’Amore e il Rispetto 2 è durato il tempo del set. Per me era il primo set importante, eravamo in Sicilia. Gabriel aveva 36 anni, erano gli anni in cui le sue fiction facevano ascolti stratosferici, il suo essere era molto ingombrante. Ai tempi, da 19enne, avevo paura.

Poi ci siamo ritrovati dopo 10 anni, nel 2017. Ma sono stato subito chiaro, “proviamo a stare insieme ma a delle condizioni”. Pretendevo rassicurazioni che potessero garantire un minimo di tranquillità per entrambi.

Con il mio precedente fidanzato avevo vissuto più liberamente la mia posizione di coppia. A Gabriel avevo fatto capire che non avrei fatto passi indietro. Non mi sarei più nascosto. Ho chiesto a Gabriel, “tu ti apri un po’, e se vuoi io mi chiudo un po'”. E lui l’ha accettato”.

Così Gabriele Rossi, intervistato da Barbara D’Urso, ha fatto coming out in diretta tv ad un mese dall’outing di Garko, parlando della sua tormentata storia d’amore con Gabriel: “Avevamo un modo tutto nostro di idealizzare il nostro rapporto, litigate, abbracci forti. L’ho amato tanto. Quando ci lasciammo la prima volta, per i primi 4/5 anni ho aspettato che tornasse. Ora siamo rimasti in buoni rapporti perché io l’ho voluto molto fortemente. Sforzandomi, a caro prezzo, sono riuscito a fargli capire che prima da fidanzato non riuscivo a fargli capire”. ”



Rossi ha poi svelato di essere innamorato e fidanzato da 10 mesi: “Sono felice, si comporta benissimo“.

Bello da morire, educato, elegante, intelligente. Chiunque tu sia, nuovo fidanzato di Gabriele, sappi che sei un uomo fortunato.