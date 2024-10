Max Pezzali, la festa continua e si sposta dagli stadi in Autodromo

Condividi

Dopo il tutto esaurito del tour estivo, con centinaia di migliaia di biglietti venduti, Max Pezzali non ha ancora intenzione di tirare il fiato, e ha annunciato l’arrivo di una data speciale che si terrà nientemeno che in Autodromo. Un appuntamento da non perdere per i fan, che si stanno già mobilitando per accaparrarsi un ticket.

È da anni sulla breccia dell’onda, con date live da tutto esaurito, e a quanto pare non intende assolutamente fermarsi. Parliamo di Max Pezzali, storico fondatore degli 883 e da anni cantante di successo, grazie a pezzi entrati nell’immaginario collettivo come Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Come mai. I suoi concerti continuano a attrarre frotte di fan, grazie al coinvolgimento che riesce a mettere in piedi durante i live.

Pavese, classe 1967, si appassiona alla musica durante le scuole superiori, dove conosce Mauro Repetto, con il quale fonda inizialmente il gruppo I Pop, con cui debutta nel 1988 a 1,2,3 Jovanotti. Tre anni dopo si propongono a Claudio Cecchetto con il nuovo nome 883 e il pezzo Non me la menare, che darà di fatto il via al loro successo. Il resto, come si suol dire, è storia. Nel 2004 Pezzali decide quindi di abbandonare gli 883, iniziando la carriera da solista con l’album Il mondo insieme a te.

Max Pezzali inarrestabile, dopo le date invernali sold out arriva il concerto in Autodromo

Non solo le date estive della tournée di Max Pezzali sono andate benissimo, ma anche quelle già programmate per questo inverno a Milano e Roma, quattordici appuntamenti in tutto, sono già tutte esaurite. Proprio per ringraziare l’affetto dei fan, il cantante ha annunciato il nuovo concerto live celebrativo che si terrà il prossimo 12 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un appuntamento che sicuramente i suoi ammiratori non si lasceranno sfuggire.

“È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva” ha spiegato l’artista, che ha poi aggiunto che “A chi condividerà quella serata vorrei che restasse un ricordo indelebile, vorrei che le persone uscissero felici di poter dire ‘Io C’ero’, e la stessa cosa sarà per noi sul palco”. Un live che Max ha definito una festa definitiva e epica, per celebrare 35 anni di musica assieme a chi ha sempre creduto nel suo progetto musicale.