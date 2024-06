Jovanotti annuncia il nuovo tour, ma i fan insorgono per i prezzi dei biglietti: cifre da capogiro

Condividi

E tra gli artisti più amati e seguiti in Italia, e i suoi concerti catalizzano migliaia di spettatori a ogni data. Assente dal palco da tempo a causa di un infortunio, Jovanotti di recente ha ufficializzato le date del suo nuovo tour, ma i fan sono in tumulto a causa dei prezzi considerati troppo eccessivi.

Gli amanti della musica sanno bene quanto sia emozionante e coinvolgente assistere a un’esibizione dal vivo del proprio beniamino. Tra i cantanti più seguiti in Italia, troviamo Jovanotti, i cui live show sono considerati tra i migliori del settore. A breve, dopo una pausa forzata a causa di un infortunio, l’artista tornerà sul palco e ha ufficializzato lui stesso le nuove date del tour, che si terrà in alcuni palazzetti italiani.

Sui social, però, c’è fermento tra fan a causa dei prezzi considerati troppo alti dei biglietti, e in effetti, non sembrano avere tutti i torti. 57 anni, nato a Roma, Lorenzo Cherubini, questo il vero nome di Jovanotti, ha iniziato a lavorare come dj lavorando per un locale di Cortona, città natale dei genitori dove si è trasferito giovanissimo e a Radio Antenna Musica a Roma. Dopo aver pubblicato i primi singoli Walking e Reggae 87, viene notato da Claudio Cecchetto, che lo fa entrare nello staff di DeeJay Television e Radio Deejay. Sarà proprio il produttore veneto a lanciarlo come cantante, dando definitivamente il là alla sua incredibile carriera.

Jovanotti torna live, ma i prezzi dei biglietti fanno storcere il naso ai fan

Inizialmente legato al rap e all’hip-hop, ben presto Jovanotti ha deciso di staccarsi da tale genere per dedicarsi più alla World Music, e ha pubblicato alcuni dei pezzi oggi considerati evergreen della musica italiana. Amatissimo dal pubblico, Cherubini ama molto esibirsi live, proprio per sentire ancora di più il coinvolgimento con i fan, e lo stop per motivi di salute deve essergli costato non poco, emotivamente. Per questo, con grande entusiasmo, ha annunciato lui stesso sui social le date del suo nuovo PalaJova.

L’artista si esibirà nei palazzetti di Pesaro, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma e alla Hallenstadion di Zurigo. Dopo l’entusiasmo iniziale, però, i fan si sono lamentati sulla bacheca pubblica di Jovanotti per il costo dei biglietti, troppo eccessivo in particolare per quanto riguarda la prevendita e le spese di servizio, rispettivamente di 8,50 euro e 8,72 euro a biglietto. Giusto per fare un esempio, senza commissioni, il biglietto meno caro costa 49,45 euro per il secondo anello numerato e 65 euro per il parterre.

Ma se si sceglie la tribuna o l’anello Gold, il prezzo cambia notevolmente. Al Forum di Assago, dove si esibirà a Milano, il prezzo arriva fino a 98,90 euro per una tribuna numerata parterre e un primo anello nella tribuna Gold Cat 1, stesso prezzo anche per Firenze, Casalecchio di Reno, Torino e Roma, mentre è leggermente inferiore il prezzo a Pesaro 92 euro. Schizzano le stelle, invece, i prezzi per Zurigo, dove a seconda del settore prescelto si può pagare da un minimo di 91 euro fino ad arrivare a un massimo di 122 euro. Insomma, per poter assistere al concerto di Lorenzo, bisogna mettersi a fare economia prima!