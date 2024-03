Un Posto al Sole, dopo 14 anni il colpo di scena: a breve cambierà tutto

Condividi

Un posto al sole, colpo di scena dopo 14 anni. A breve per la serie più longeva della Rai cambierà tutto.

Un posto al sole è una delle serie più longeve della Rai, va in onda da veramente tantissimi anni e i colpi di scena non mancano mai. Ci sono personaggi che vanno via, new entry, ritorni ed abbandoni definitivi. Sappiamo però che le ultime puntate che stanno andando in onda in prima serata, presto regaleranno un colpo di scena non da poco. Ci sarà da fare i conti con l’addio di qualche personaggio storico oppure il ritorno di un importante personaggio del passato? Scopriamolo insieme…

Poi di scena ad Un posto al sole

A giudicare dalle prime anticipazioni delle trame degli ultimi episodi di Un posto al sole sembra che già nei giorni precedenti è emersa una conoscenza che per gli amanti della Soap è vecchia, non entra in scena da molti anni ormai, è riapparsa durante le puntate che hanno visto il gruppo Niko-Jimmy-Renato-Raffaele in settimana bianca. Ora sappiamo finalmente chi è tornato in scena, si tratta della storica ex di Niko, Valeria Paciello per la precisione, che è interpretata all’interno della serie da Benedetta Valanzano, l’attrice lasciò Un posto al sole nel 2010 e ad oggi afferma tramite social:

“Ebbene sì, dopo 14 anni ho ritrovato il mio posto al sole! Sono felicissima di annunciarvi che la mia Valeria tornerà, pronta a scaldare i cuori…o forse no. Siete pronti? Io non vedo l’ora!!!”.

Inizialmente Valeria all’interno della serie lavorava a casa Poggi come donna delle pulizie, quello con l’ex fidanzato Niko era un rapporto partito non proprio nel migliore dei modi, anzi al contrario iniziò malissimo. Si trasformò poi però in amore e la ragazza rimase addirittura incinta. Pur di non abortire e quindi assecondare il padre della giovane, i due scapparono e gli unici a riuscire a rintracciarli furono Franco Boschi insieme a Giovanna. Niko era deciso a tenere il bambino, Valeria però a causa di alcune complicazioni durante la gravidanza, perse il piccolo. La vicenda finì con Valeria che decise di abbandonare Napoli proprio perché il rapporto in seguito all’aborto precipitò.

Nelle ultime puntate abbiamo quindi visto la vacanza in Trentino di Niko, Renato, Jimmy e Raffaele. Nello stesso luogo si trova anche Valeria e la vedremo alle prese sia con Renato che con Niko, decisamente meno con Jimmy che parlerà della vicenda con sua madre la quale inizierà ad ingelosirsi. Ci sarà, fra Valeria e Niko, un ritorno di fiamma? Oppure la gelosia di Manuela porterà ad un avvicinamento con il ragazzo?