Donatella Rettore lotta contro il tumore, “devono rioperarmi in fretta”

BENE, VE LO DICO TANTO IN MEZZO ALLA BUFERA SARA’ SOLO UN TUONO IN PIU’. MI HANNO OPERATO ALLO IOV, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, IERI HANNO AVUTO IL RISULTATO DELL’ESAME ISTOLOGICO E … NON VA BENE . MI DEBBONO RIOPERARE E IN FRETTA.

Nel mezzo del delirio da Coronavirus, Donatella Rettore si ritrova a dover sconfiggere un altro male, che si chiama evidentemente tumore.

Forza Donatella, tornerai più splendida e splendente di prima.