Regan, il figlio di Paul Gascoigne fa coming out: “sono bisex ma mio padre non lo sa” – le sexy foto social

Ha 23 anni, fa il modello, sogna di sfondare nel mondo della musica e da poche ore è dichiaratamente bisessuale.

Regan Gascoigne, figlio del leggendario Paul Gascoigne, stella del calcio inglese visto anche in Italia nella Lazio, ha gettato la maschera nel corso di un’intervista.

“Sono bisessuale, esco con uomini e donne. Sono davvero aperto al riguardo. Tuttavia, non ho avuto molte relazioni. Ho frequentato solo tre persone. Non l’ho detto a mio padre, ma non credo che gli dispiacerà. È orgoglioso di me qualunque cosa faccia e qualunque decisione prenda.”

Oltre ad apparire nello show della BBC1 The Greatest Dancer, Regan ha cantato con Demi Lovato agli Europe Music Awards e in The Real Full Monty: Ladies ‘Night di ITV.