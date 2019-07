Mika annuncia il World Tour, 12 tappe in Italia

Il 24 novembre al Pala Alpitour di Torino. Poi Promenteo Palace di Ancona il 26, il Palalottomatica di Roma il 27, la Unipol Arena di Bologna il 29, il Palageorge di Montichiari il 30, il Modigliani Forum di Livorno il 2 dicembre e chiusura di 2019 il 3, a Milano, al Mediolanum Forum. Ma nel 2020 tornerà a Padova il 1 febbraio, a Bolzano il 2, a Napoli il 5, a Bari il 7 e a Reggio Calabria l’8.

Eccole qui le 12 tappe italiane del nuovo World Tour di Mika, tornato settimane fa con il singolo Ice Cream.

Un tour che partirà da New York, il 13 settembre, per poi toccare Montreal, San Francisco, Los Angeles, Londra, Barcellona, Madrid, Ginevra, Zurigo e una marea di città francesi. D’altronde proprio in Italia e in Francia, grazie a X Factor e a The Voice in qualità di giudice, Mika è esploso.